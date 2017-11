Nueva jornada de protesta amarilla se realizará en Medellín

Una nueva movilización de taxistas se realizará este 15 de noviembre en Medellín, como protesta contra la falta de medidas del Gobierno Nacional para reglamentar plataformas como Uber y Cabify.



Así lo expresó Ovidio García, presidente de la Asociación Fuerza Amarilla, quien añadió que es necesario que estas plataformas sean habilitadas como empresas de transporte para que haya una competencia leal con el gremio de taxistas.

Desde las 4 a. m., los conductores se concentrarán en varios puntos: el aeroparque Juan Pablo II, sobre la carrera 70; la calle 49 con carrera sexta, en el barrio Buenos Aires; el kilómetro uno de la autopista Medellín-Bogotá; la autopista Norte, en el centro comercial Puerta del Norte; y en el parque de La Floresta. Desde estos lugares empezarán a marchar a las 6 a. m.



En la movilización solo participará Fuerza Amarilla, una de las siete agremiaciones de taxistas organizados en Medellín.



De acuerdo con Humberto Iglesias, secretario de Movilidad, se tomarán todas las medidas necesarias con la Policía para garantizar que no haya disturbios ni bloqueos en las vías. “Como administración hemos cumplido los compromisos, la problemática que motiva esta marcha es de orden nacional y debe ser reglamentado por el Gobierno Nacional”, expresó Iglesias.

Así también lo reiteró García, quien reconoció que en las mesas de trabajo con la administración municipal se han logrado avances, si bien, no hay sido definitivos para solucionar la problemática.



El líder también dijo que aunque Fuerza Amarilla es la única agremiación que va a participar en las movilizaciones, hay conductores de otras que se les unirán.



Fredy Escudero, vocero del colectivo Taxistas Unidos de Medellín, dijo a la salida de una reunión extraordinaria este 14 de noviembre en la Alcaldía, que convocan a los taxistas de la ciudad a laborar para “no permitir que la informalidad nos robe los pasajeros. No estamos de acuerdo con la movilización de Fuerza Amarilla. Seis de los siete gremios organizados no saldremos a protestar”.



