Taxistas de Medellín proponen acciones para combatir la inseguridad

Los conductores de los vehículos amarillos anunciaron que están en alerta roja. El pasado domingo, un taxista identificado como Mario León Osorio falleció en el Hospital General tras recibir nueve heridas con arma cortopunzante.



“Se desconoce cómo ocurrieron los hechos, de manera inicial se pudo establecer que la víctima se encontraba trabajando en el momento en que ocurrieron los hechos y que en su vehículo se encontraron todas sus pertenencias, excepto su celular”, precisó el informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC)

Con este, ya van 10 conductores asesinados en el valle de Aburrá, lo que disparó las alarmas del gremio que pide más acciones concretas a la Policía.



John Fredy Betancur, vocero de la organización Mancha Amarilla, indicó que se reunirán con la Policía Metropolitana para desarrollar estrategias que permitan que ellos ejerzan su labor de manera más segura.“Se ha planteado la opción de una luz roja en el bómper que se active de manera silenciosa u otros dispositivos más modernos para cuando los taxistas tengamos un QR2 (necesito ayuda)”, explicó Betancur.

Agregó que no sienten apoyo por parte de la Alcaldía de Medellín y piden que haya recompensa económica para quienes brinden información sobre los homicidios de los 10 conductores.



Opinión que comparte Jeimon de Jesús Aguirre, quien es taxista desde hace cinco años en Medellín y que comentó que los taxistas se sienten muy inseguros y no sienten un apoyo real ni de la Alcaldía ni de la Policía. “En cinco años me ha tocado enterrar más de 20 compañeros por la inseguridad”, recordó



Aunque la Policía Metropolitana les pidió reunirse para identificar las ‘zonas rojas o calientes’, para el gremio taxista esa no es la solución, pues no todos han sido víctimas de hurto.

“Lo que planteamos es un ‘plan Semáforo’ con unas unidades móviles de la Policía, que cuando el semáforo esté en rojo verifiquen todos los taxis que haya y vean a qué personas lleva. Y que paren a todos los que vean sospechosos. Eso funciona”, indicó otro de los líderes taxistas.

Alcaldía responde

Andrés Tobón, secretario (e) de Seguridad de Medellín, manifestó que el municipio no está cerrado a la posibilidad de instalar cámaras en los vehículos amarillos y articular esa estrategia a otras de seguridad que tiene la ciudad.



"Es un asunto que debe estudiarse en detalle. Pero las investigaciones no indican que los taxistas sean objetivos de las estructuras criminales y no hay evidencia que indique que sea un ataque sistemático al gremio de los taxistas. Los homicidios se han presentado por temas de hurto y otros asuntos de carácter de reserva judicial", explicó el funcionario.



MEDELLÍN