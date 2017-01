Incertidumbre por los talleres del ferrocarril de Antioquia

¿Cuál es el futuro de los talleres del ferrocarril en el municipio de Bello? Esa pregunta no tiene respuesta, y todavía los bellanitas deben esperar.

Este sábado, a partir de las ocho de la mañana, en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán empezó un foro para debatir y resolver algunas de las inquietudes ciudadanas sobre el hecho.

Fueron invitados a participar la Gobernación de Antioquia, las universidades Nacional y de Antioquia y la Administración Municipal del norte del valle de Aburrá.

El foro es organizado por la Mesa Pro Talleres del Ferrocarril en Defensa del Parque de Artes y Oficios, un movimiento ciudadano que busca que el futuro de los talleres sea promover el arte y la cultural.

Y es que desde el 2003 existe un plan de la Alcaldía para la recuperación urbana de las instalaciones patrimoniales, ante el Ministerio de Transporte, para beneficiar a Bello.

Pero solo hasta el 2009 logró cumplir el objetivo y acordó con el Gobierno Nacional que los talleres y su entorno sean convertidos en un espacio público para la cultura, la educación y la ecología llamado Parque de Artes y Oficios, en el terreno de más de 79.000 metros cuadrados.

Este bien patrimonial fue transferido a título gratuito al Municipio de Bello bajo la resolución número 1463 del 16 de abril de 2009, donde dice que sería “para promover la creación, el estudio, la práctica, la investigación y la difusión de las diversas manifestaciones artísticas y culturales en especial para el desarrollo de actividades, instrucción y educación en artes y oficios. Para tal efecto, el inmueble deberá ser administrado y operado por la entidad sin ánimo de lucro denominada Corporación de Artes y Oficios de Antioquia (Coparte)”.

Coparte durante los últimos años benefició a cientos de jóvenes en la capacitación gratis en diversas técnicas, dentro de las instalaciones.

De acuerdo con Santiago Alejandro Puerta, miembro de la Mesa y presidente de la Junta de Acción Comunal de Manchester, luego de que en el 2009 fueron cedidos los terrenos al Municipio, desde diferentes administraciones se inició un trabajo para cambiar la resolución inicial, logrando su objetivo hace un año cuando funcionarios del Misterio de Transporte modificaron el artículo 3 que habla de la destinación específica con la Resolución 118 del 14 de enero de 2016 del Ministerio, que permitió otros usos del predio.

Según la Mesa Pro Talleres del Ferrocarril, el espacio será destinado a una nueva sede de la Alcaldía, un centro comercial y torres de vivienda dejando poco espacio al uso cultural y educativo.

“El 9 de diciembre de 2016 la Administración Municipal logró la aprobación del Concejo de Bello bajo acuerdo número 020 (“por medio del cual se otorgan facultades al Señor Alcalde Municipal de Bello con el fin de transferir un inmueble y se dictan otras disposiciones”) para asignar al Fondo Nacional del Ahorro, el estudio para la construcción de vivienda de interés social en dicho predio”, dicen en un comunicado.

La Mea nació luego de conocer esta decisión. Frente a esto, el alcalde provisional, Jairo Hernán Araque Ferraro, en respuesta a las acusaciones de la Mesa, respondió que “en la última resolución del Ministerio dice que el lote es para cumplir los fines del Estado, entre los cuales se cuentan salud, educación, vivienda, deporte, cultura, recreación, seguridad, entre otros, por lo anterior no puede hablarse de un cambio de destinación porque todavía no existe ningún proyecto”.

Lo que sueñan los bellanitas para el lote

El deseo de los bellanitas es que los talleres se conviertan en un centro cultural, tal como lo soñaron hace casi 15 años cuando, desde un movimiento ciudadano, comenzaron a trabajar para hacer uso de los antiguos talleres del Ferrocarril de Antioquia.

Dicen desde la Mesa que los bellanitas necesitan espacio público, porque son muy pocos lugares de los que pueden apropiase.

“En este momento estamos en una época donde llegaron los urbanizadores a llenar esto de edificios y no tenemos calles, no tenemos vías de acceso acondicionadas para esta nueva ola de construcción que está imponiendose en la ciudad. A parte de esto, nosotros no tenemos espacio público, aquí son muy poquitos los parques que hay”, afirmó Puerta.

Dentro de toda la polémica e incertidumbre surgió una propuesta de convertir el espacio en una sede de la Universidad de Antioquia. Pero esta iniciativa no es tan bien vista, debido a que, aunque la Universidad es una entidad pública, los ciudadanos de Bello no podrían disfrutar de este espacio como sí lo harían de un parque cultural.

Aunque Puerta reconoció que de tener una nueva sede de la Administración Municipal y vivienda, es preferible quedarse con la Universidad de Antioquia.

De acuerdo con la Alcaldía de Bello, la Universidad nunca ha presentado una propuesta formal contemplando dicha posibilidad. Aunque no descarta que de presentarse la solicitud, la estudiaría. Pero los ciudadanos no son los únicos que se oponen a los planes de la Alcaldía bellanita.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, demandó ante el Tribunal de Antioquia el proyecto donde la Alcaldía busca una alianza con el Fondo Nacional del Ahorro para realizar estudios de preinversión para realizar diferentes obras en el lote.

