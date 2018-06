Sin respuestas sobre avances en reorganización de Savia Salud

Un plazo de 10 días tenían los tres socios de Savia Salud, contados a partir del 15 de marzo pasado, para encontrar una banca de inversión que lidere la reorganización empresarial, que busca salvar a la EPS y volverla sostenible. Han transcurrido ya tres meses y aún no se ha dado a conocer el nombre de la entidad elegida.



Ese, que era el primer paso que debían dar y que anunciaron los socios (gobernación de Antioquia, alcaldía de Medellín y Comfama) en compañía de Alejandro Gaviria, ministro de Salud, era previo a los demás compromisos adquiridos en marzo.

Uno de ellos es encontrar un gerente especial para liderar la reorganización, el cual tampoco ha sido dado a conocer. El otro, lograr acuerdos respecto a la reorganización empresarial en 15 o 20 semanas, es decir, el plazo límite será finalizando agosto. Pero, sin la banca de inversión definida, no hay certeza de que se cumpla.



Pese a la lentitud del proceso, para las clínicas y hospitales, poner en marcha una medida diferente a la liquidación de Savia es un alivio, pues este escenario con otras EPS les ha dejado graves perjuicios, como deudas sin pagar.

Dado nuestro foco en la seguridad social, la compensación familiar y en los trabajadores de Antioquia, no invertiremos más, sí apoyamos y acompañamos, pero no invertimos

A la fecha, explicó Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), las deudas de Savia Salud con los hospitales públicos del departamento ascienden a 380.000 millones de pesos. Del total, el 26 por ciento tiene una cartera de más de 360 días. Esto, sin contar las clínicas y hospitales privados, con lo cual la deuda asciende a unos 650.000 millones de pesos.



La situación es grave. Según el último dato entregado por el gobernador Luis Pérez, en mayo pasado, las pérdidas de la EPS, que lleva menos de cinco años de creación, ascienden a los 973.000 millones de pesos, casi 12 veces su patrimonio inicial, que era de 81.000 millones de pesos. Cada mes, la EPS reporta pérdidas nuevas de unos 13.000 millones de pesos, en promedio, por lo cual las soluciones que se necesitan son urgentes.

Esperamos el acuerdo de los socios y que se resuelvan al interior de la entidad las diferencias que haya entre ellos, para no perjudicar a los 1,7 millones de usuarios

Por su lado, la Superintendencia de Salud mantiene la medida preventiva de vigilancia especial, al tiempo que acompaña el proceso de reorganización empresarial.



“Esperamos el acuerdo de los socios y que se resuelvan al interior de la entidad las diferencias que haya entre ellos, para no perjudicar a los 1,7 millones de usuarios”, expresó Luis Fernando Cruz, superintendente Nacional de Salud, quien añadió que para el organismo de vigilancia siempre ha sido un escenario extremo liquidar la EPS.

En busca de nuevos socios

Para el gobernador, es necesario encontrar un socio capitalista, que tenga cultura empresarial del servicio, logre pagarles en tiempos razonables a las clínicas y hospitales por los servicios prestados y garantice una buena atención para los de afiliados, la mayoría del régimen subsidiado.



Como otra de las posibilidades se sigue contemplando que los acreedores (clínicas y hospitales públicas y privadas que atienden pacientes de Savia) participen capitalizando las deudas y se hagan socios de la EPS, especialmente, aquellas instituciones con las que Savia Salud tiene una deuda más alta (Hospital General de Medellín, IPS Universitaria y Hospital San Vicente Fundación).



Por su lado, David Escobar, director de Comfama, expresó que como socio minoritario, la caja de compensación apoya la reorganización empresarial de la EPS, que incluye la búsqueda de otros socios potenciales, pero que la principal responsabilidad es de la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín, el Ministerio y la Superintendencia de Salud.

“Dado nuestro foco en la seguridad social, la compensación familiar y en los trabajadores de Antioquia, no invertiremos más, sí apoyamos y acompañamos, pero no invertimos”, dijo, y aclaró que su apoyo se basa en la permanencia y asistencia a las asambleas y juntas directivas, así como a la contribución con ideas desde el mundo privado empresarial y el conocimiento en el sector salud.



La concejala Luz María Múnera considera que no hay intención real de sacar adelante la reorganización empresarial y que el proceso se está dilatando. “Lo primero que tendrían que hacer es explicar los malos manejos de la EPS en todos estos años, enajenar no puede ser la salida y tampoco liquidar”, añadió la corporada.

Entre tanto, EL TIEMPO buscó en repetidas ocasiones a la gerencia de Savia Salud pero no obtuvo respuestas.



MEDELLÍN