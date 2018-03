Gobernador hizo nuevo llamado para reorganizar a Savia Salud

Una nueva reunión con los acreedores de Savia Salud tendrá lugar este martes 13 de marzo, con el fin de buscar salidas para la crisis que vive la EPS mixta y que mantiene vivo el fantasma de la liquidación. Así lo anunció el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien añadió que el próximo jueves 15 de marzo la reunión para el mismo fin será con el ministro de Salud.

Vale recordar que la EPS Savia Salud tiene tres socios en este momento: la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y Comfama. La mayoría de los 1,7 millones de afiliados corresponde al régimen subsidiado. Sin embargo, desde su creación, hace ya cuatro años, las pérdidas económicas han sido muy significativas. Hoy, el déficit está en más de 700.000 millones de pesos y está bajo medida de vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud.



Pérez reiteró su llamado para que se haga una reorganización empresarial que permita la llegada de nuevos socios y que la EPS sea manejada por entidades con alta experiencia. "Hay que buscar gente que sepa del negocio porque Savia actualmente no tiene cultura empresarial, lleva casi cuatro años de existencia y no ha ganado un solo peso en ningún mes. Si no se actúa rápido, estaremos en una situación cada vez más delicada", expresó el mandatario seccional.

Pérez también afirmó que la salud de los más pobres del departamento no depende de Savia Salud, sino de que se les garantice el pago del aseguramiento que hace el departamento.



"El departamento les paga a 2,3 millones de antioqueños la cuota mensual de aseguramiento, quienes están en riesgo son los afiliados a Savia si sigue con un déficit de 740.000 millones de pesos", anotó. Finalmente, recordó que en la asamblea de socios ha propuesto que los acreedores de Savia Salud se conviertan en socios.

En este momento, la asamblea departamental estudia en sesiones ordinarias el proyecto de ordenanza, que busca otorgarle facultades al gobernador para enajenar las acciones que tiene el departamento en la EPS. Las acciones están divididas así: alcaldía de Medellín, 36,65 por ciento, gobernación de Antioquia, 36,65 por ciento, y Comfama, 26,7 por ciento.



Esta iniciativa ha sido criticada por el diputado Luis Eduardo Peláez, quien considera que la solución debe estar en una capitalización por parte de los tres socios, de modo que se pueda avanzar en el plan de salvamento, que ya le presentaron a la Superintendencia de Salud, pero que no fue aprobado, en parte porque el gobierno Nacional no entregó los bonos convertibles en acciones (bocas) por un valor de 100.000 millones de pesos.



MEDELLÍN