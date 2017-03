Sergio Restrepo sale de la dirección del Teatro Pablo Tobón Uribe

“Creo que no se deben volver a poner vigilantes en el teatro, ni volver a cerrar la reja. Y no solo hablo de la reja física sino que es indispensable que los conceptos diferentes puedan ingresar al teatro y salir del teatro”. Con estas palabras, Sergio Restrepo se refirió a su salida del Teatro Pablo Tobón Uribe, producto de una decisión unánime de la Junta Directiva de la entidad.



La decisión del cambio en la dirección la anunció este jueves en un comunicado, la secretaria de Cultura, Amalia Londoño, quien preside la Junta.



La funcionaria añadió que en el transcurso de la próxima semana se informará cuál es la persona que llega a relevar a Restrepo.

“Hacemos un sincero reconocimiento y manifestamos nuestra gratitud por la labor que ha desempeñado el señor Sergio Restrepo como director de la entidad durante estos seis años y agradecemos su gestión y compromiso con el teatro y la ciudad”, anotó la Secretaria en el comunicado.



Para Restrepo, quedó claro que no quieren la incomodidad, la diferencia y el disenso.

“Hicimos una apuesta por la cultura, el espacio público, la legalidad, la acción pública y política y es muy probable que a algunos no les gusten esos temas. Mis posturas personales estaban claras antes de entrar al teatro y yo tome la determinación de no renunciar a mis posiciones porque uno no puede dejar de ser el ser humano que es”, añadió el director saliente.



Sin embargo, Londoño indicó que el relevo del director no se debe a razones de incomodidad sino a que se vive otro momento de ciudad y que los nuevos liderazgos son una buena opción para que el teatro sea más vivo y continúe con los programas.



"El teatro tiene un equipo muy valioso, la gestión de Sergio nos permite proyectar las nuevas posibilidades y enriquecer la misma institución, fortalecerla alrededor de la nueva estrategia del centro", agregó la funcionaria.

Distintos eventos tienen lugar en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Grandes debates de ciudad se hacen allí. Foto: Archivo particular

Uno de los mayores logros de Restrepo fueron sus esfuerzos por recuperar el centro de Medellín, especialmente La Playa, como un espacio de encuentro, cultura y convivencia ciudadana. Y así lo demostró en el cumplimiento del plan estratégico

‘Un centro cultural de puertas abiertas 2011 – 2021’, el cual en cinco años de desarrollo ya ha está cumplido en un 70 por ciento, según indicó.



Asimismo, sostuvo que se va con la satisfacción de que su mayor logro fue tener hoy a un alcalde firmando un acuerdo por el centro con otros actores: “Un gran logro fue haber puesto otra vez en conciencia el tema de La Plata, desde 2014 hasta hoy estamos todos los días hablando de La Playa y usamos el eslogan El centro es el barrio de todos”, reiteró Restrepo.



La Secretaria recalcó que se viene un proyecto con el que buscan que sobre la cultura de la ciudad puedan hablar no solo el Pablo Tobón sino también los 18 teatros, los dos museos y las más de 36 entidades culturales de la comuna 10 (centro).

El nuevo director estará a cargo de la segunda fase del plan estratégico ‘Un centro cultural de puertas abiertas 2011 – 2021’. Foto: Archivo particular

En redes sociales, los ciudadanos expresaron su agradecimiento a Restrepo por la gestión que hizo.

Restrepo, por su lado, hizo un llamado a la ciudadanía para que proteja el teatro, que lleva más de 60 años en la ciudad. “Cada alcalde dura cuatro años, pero hay instituciones como el Museo de Antioquia, la Universidad de Antioquia y el Teatro Pablo Tobón Uribe, que permanecen y se convierten en el dique de la sociedad que somos”, añadió.



Por ello, invitó a las personas a respaldar la nueva dirección, a asistir al Teatro, en miras de que se mantenga como un referente cultural y social de la ciudad.



MEDELLÍN