Sellan zona de comidas en cárcel de La Ceja por mala calidad en comida

20 de abril 2017 , 10:16 a.m.

Sin alimentos. Así amaneció el centro penitenciario de La Ceja el miércoles, según denunció la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), quien además advirtió que es una situación reiterativa en los últimos meses, no solo en ese centro penitenciario, sino también en otros como el de Caucasia y Apartadó.



“No hay absolutamente nada de víveres de El Rancho. Este miércoles, tenían que traer el mercado y no lo hicieron por lo que los internos no tienen nada para comer. Eso nos va a generar un conflicto con los internos a largo plazo”, indicó un vocero de la UTP mediante un video.

En el centro penitenciario hay cerca de 220 internos que se ven afectados por la falta de alimentos. Tras las denuncias realizadas por el personal, el lugar fue inspeccionado por funcionarios de la Seccional de Salud de Antioquia y la secretaría de Salud de La Ceja y tras la visita, la autoridad sanitaria emitió un concepto Desfavorable.



“Este establecimiento no está autorizado para la preparación y manipulación de alimentos”, indicó el informe.



La intervención fue confirmada por la Secretaría de Salud de La Ceja, quien en la mañana de este jueves sostuvo una reunión para determinar las acciones a tomar.



"Tenemos entendido que el cierre es preventivo mientras hacen unas adecuaciones que están listas para el próximo lunes, pero no quiere decir que a los internos no se les esté suministrando los alimentos", aclaró el subsecretario de Gobierno de La Ceja, Juan González.

Según el sindicato, establecimientos como La Ceja y Caucasia, ya han tenido problemas con la empresa prestadora del servicio.



“La firma JJG S. A. quien está encargada de varios centros carcelarios de la Regional Noroeste del Inpec, se les reporta un muy mal servicio con informes que así lo certifican, y cada vez son más frecuentes. No se han dado soluciones”, expresó el dragoneante Luis Pinzón, vocero de la UTP.



Añadió que en la cárcel de Caucasia, donde hay más de 170 reclusos, la situación es similar: falta de condiciones de higiene y salubridad en la zona donde preparan los alimentos y mala calidad en los mismos.

“En ese municipio, la secretaría de Salud local hará una acción parecida que en La Ceja y esperamos que tome acciones similares o mayores al respecto pues allí ya se había hecho unas recomendaciones tras una previa inspección. Desafortunadamente el contratista no acató las recomendaciones y no hizo las adecuaciones necesarias”, precisó Pinzón.



La preocupación de la UTP es que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), responsable de la contratación para estos suministros, “no tuvo en cuenta situaciones como irregularides mencionadas y siguió reasignando establecimientos carcelarios a estas firmas, como Coped y Apartadó donde ya se presiente nuevas falencias que afectarán no solo el normal desarrollo de las actividades sino el orden al interior de los penales”.

