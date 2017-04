Sellan local de Uber en centro comercial de Medellín

En la mañana de este martes se esperaban cerca de 50 taxistas en las afueras del centro comercial Vizcaya, en el sur de Medellín, para protestar por el local de Uber que presta servicio en ese lugar.



Sin embargo, los únicos que acudieron al sector fueron la Policía Metropolitana y agentes de tránsito, pues no hubo presencia de vehículos amarillos como se había vaticinado.

Policía y agentes de tránsito hicieron presencia en el sector para garantizar la movilidad en esa zona de El Poblado Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

El coronel Juan Carlos Restrepo, comandante operativo de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá, indicó que tras el anuncio público de la protesta de taxistas, hicieron presencia en el sector para garantizar que no se cerrara la vía.



“Además, la Policía Metropolitana, en compañía con la Secretaría de Gobierno, realizará algunas inspecciones a diferentes establecimientos públicos para verificar la legalidad y el cumplimiento de los requisitos acorde a la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía y Convivencia”, contó el coronel.Después de la inspección, pasado el mediodía, el local fue sellado y suspendido temporalmente por no cumplir el artículo 12 número 16 de la mencionada ley.

Agregó el coronel Restrepo que en la zona permanecerán uniformados de manera preventiva para garantizar la movilidad, la convivencia y al protección a la propiedad privada.



Y aunque no fue en las calles, el inconformismo por parte del gremio de los taxistas con la plataforma Uber sí se hizo sentir, pero por la vía legal. Así lo dejó saber Ovidio García, presidente de la asociación Fuerza Amarilla, que agremia a más de 1.000 taxistas en la ciudad,



“Realizamos una serie de actividades mostrando nuestro inconformismo con la plataforma Uber y la necesidad de que el Gobierno haga cumplir la ley. Ayer pusimos una queja ante la inspección de Policía de El Poblado y hoy tenemos una reunión con las directivas del centro comercial Vizcaya para saber por qué permite que alquilen un local comercial para ejercer actividades ilegales”, informó García.

El local fue suspendido temporalmente por no cumplir con la ley 1801 del Código de Policía

Según la asociación, en dicho local se prestaba el servicio de vinculación de conductores y matriculando vehículos particulares violando la norma laboral. En el último mes, vincularon a más de 1.000 personas según Fuerza Amarilla.



Añadió que para el próximo 10 de mayo, habrá otra movilización –esta vez a nivel nacional- pues dicen que el gremio se está agotando. “Estamos cansados, el gremio está sin recursos, algunos están teniendo que entregar los carros y no pueden cumplir con las cuotas. Y a eso se le suma la falta de acción por parte de los Gobiernos que son permisivos con este tipo de servicios”, contó el líder gremial.



Finalmente, García enfatizó que todas las protestas que se hacen desde la agremiación son realizadas por el conducto regular y “la organización no avala, apoya ni promueve ninguna forma de hechos violentos”.

Una opinión que también se comparte desde el lado de Uber. David Castaño, conductor de Uber desde hace un año, dice estar de acuerdo con los puntos de vista expuestos por los taxistas, pero que la solución está en la regulación del Gobierno y no en acciones violentas.



“He hablado con algunos de ellas y entiendo su posición. Pero debe ser el Gobierno el que regule las aplicaciones porque estas ya han abordado la cotidianidad y es algo que no se puede frenar. Hoy es el transporte, pero mañana puede ser el hospedaje o la alimentación. Si siempre vamos a reaccionar con violencia, no se va a solucionar nada”, opinó Castaño.

