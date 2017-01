Plan de seguridad en Castilla reduce cifras de homicidios y hurtos

Por las estrechas y empinadas calles de la comuna Castilla de Medellín, que históricamente ha sido una de las zonas más violentas de la ciudad, se ve un cambio en seguridad. Hay menos presencia de combos y mejoró un poco la confianza de los ciudadanos hacia las autoridades.

Así lo perciben algunos habitantes de esa comuna del noroccidente de Medellín, donde la Alcaldía empezó el plan integral de seguridad, a principios de enero.

Dos semanas después de que el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, visitara la zona, trasladara su despacho hasta allí y reforzara la seguridad con 80 hombres de la Policía– medida que se mantendrá por tiempo indefinido– no solo mejoró la percepción de seguridad sino que también hay una reducción en las cifras de delitos.

Este año no se han registrado homicidios, mientras que en el mismo periodo anterior se presentaron seis. En cuanto a hurtos a personas, hay una reducción del 85 por ciento frente a enero del año pasado y del 90 por ciento comparado con diciembre.

El secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, precisó que mientras en diciembre se registraron 57 hurtos a personas en Castilla, este mes van solo seis, comparado con 39 del mismo periodo de enero anterior. “La meta es mantener esa tendencia e ir tras los cabecillas de las organizaciones que mantienen rentas criminales allí”, resaltó el funcionario.

Claudia Hincapié, habitante del barrio Tejelo, aseguró que la mejoría se siente desde la primera semana de enero, cuando el alcalde de Medellín hizo un recorrido con sus funcionarios, la Policía y el Ejército con el fin de identificar los focos de inseguridad y planear estrategias para luchar contra bandas criminales, robos, extorsiones y otros delitos.

Para Hincapié la presencia de más policías representa más tranquilidad en el barrio. No obstante advirtió que “ojalá esa seguridad se conserve por mucho tiempo, y no sea solo aparente. Es decir, que los delincuentes se escondan ante la presencia institucional”.

La mujer explicó que hace menos de un mes, el ambiente era otro, menos jóvenes y mujeres en las calles, constantes robos, amenazas y ‘vacunas’

La extorsión, el reto

Precisamente, combatir las ‘vacunas’ fue una de las primeras tareas que el alcalde Gutiérrez le puso a la Policía este año, comenzando por el bulevar de la 68.

Ese delito, según la Personería de Medellín, no solo afecta al comercio y al transporte público, también se extiende a las viviendas. Ahora, los delincuentes les exigen ‘cuotas’ a amas de casa y hasta a las personas que le suben el volumen a la música, tienen discusiones en público o problemas dentro de su hogar.

Aunque los habitantes de Castilla no reconocen que eso suceda, esa zona de la ciudad no es la excepción. Allí es más común de lo que se cree. Sin embargo, las víctimas no denuncian.

Los habitantes de Castilla reconocen que desde que empezó la intervención integral de la Alcaldía y la Policía, en esa zona de Medellín hay menos homicidios y robos, pero hay más extorsiones.

Una vendedora de perros calientes del bulevar de la 68 contó que pese al plan policial, los establecimientos comerciales tienen que pagar la ‘cuota’ semanal a los combos, quienes sagradamente pasan todos los sábados por los 5.000 pesos, argumentando que es a cambio de seguridad en el barrio.

“Nosotros pagamos esa suma, pero hay locales que dan el doble o el triple, todo depende de la plata que entre a los locales ¿Quién hace ese estudio? Ellos mismos saben cuáles negocios se mueven más y cuáles no”, detalló la comerciante, que pidió reservar su nombre.

El secretario de Seguridad sabe que ese delito continúa. “La problemática es generalizada en todos los barrios de Medellín y requiere de un proceso fuerte de investigación. La inteligencia empezó hace tres meses, pero para que avance faltan denuncias”, dijo.

Villegas contó que el plan de seguridad no solo se basa en aumento de pie de fuerza e investigación para ir tras las estructuras que operan allí: ‘Robledo’ y ‘Picacho’, sino que también incluye oportunidades en educación para que haya menos deserción escolar y mejoras en la infraestructura de los barrios para que haya más sentido de pertenencia.

Por ello, la inversión de la Alcaldía en Castilla para este año es de 350.000 millones de pesos, de los cuales, 60.000 millones serán para infraestructura educativa.

Deicy Johana Pareja M.

Redactora de EL TIEMPO

MEDELLÍN