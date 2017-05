En paz transcurrió el segundo día del paro cívico en Chocó

Ya se cumplieron las marchas y plantones programados para la mañana de este segundo día de paro cívico en Chocó. Ahora, los ciudadanos se reúnen en una asamblea permanente para analizar el avance de la movilización y se mantienen a la espera de la llegada de algún representante del Gobierno.



Los comerciantes también estuvieron cerrados durante el día aunque por un acuerdo con el Comité por la Salvación y Dignidad del Chocó, abrirán sus puertas durante tres días seguidos, comenzando este viernes. Este acuerdo, sin embargo, no incluye a las entidades bancarias ni a los establecimientos expendedores de licor.

Según informó Luis Murillo, defensor del Pueblo en Chocó, en Quibdó este jueves no hubo detenidos ni heridos, tampoco alteraciones al orden público.



"Estuve haciendo un barrido con la Fuerza Pública, se reporta normalidad, inclusive la movilización está más mermada", comentó.



Por su parte, Dilon Martínez, secretario ejecutivo del Comité por la Salvación y Dignidad del Chocó, dijo que la manifestación transcurrió con normalidad y solo hubo quemas de llantas normales.



Sin embargo, según informó Murillo, en Juradó, norte de Chocó, sí hubo alternaciones y ataques a la sede de la empresa de energía, que es municipal.



"Parece que allá hay un reclamo por los sobrecostos y algunas cuestiones de comercialización de la energía, la gente aprovechó para quemar los recibos y hacer algunos destrozos allí", expresó el Defensor, quien recibió esta información del Personero de Juradó.



Para este departamento, la salida no es renegociar con el Gobierno Nacional, sino exigir que cumplan de una vez por todas con lo pactado en temas de salud, vías, educación y servicios públicos.



Por eso, una de las peticiones es la creación de una comisión de la verdad que permita esclarecer en qué se han invertido los 9,6 billones de pesos que el Gobierno asegura haber destinado para este departamento, pero que nadie ve porque todo sigue igual.



Según Jorge Salgado, coordinador general del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, que lidera el paro, “se cumplieron las expectativas de asistencia de la comunidad, en la marcha de Quibdó se llenaron unas cinco cuadras a lo largo y ancho”, indicó el líder.

Incidente aislado

En la mañana de este jueves, hacia las 8:30 a. m., una patrulla de Policía en Quibdó fue atacada con una granada, pero esto no tendría ninguna relación con el paro cívico, dijo Murillo.



"Eso es aislado a la manifestación y está en el marco de un plan pistola que hay de las Autodefensas Gaitanistas contra la Fuerza Pública", dijo Murillo.



En el hecho no hubo heridos porque la granada, aparentemente, se desvió por un árbol, relató el Defensor del Pueblo regional.

MEDELLÍN