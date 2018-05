Continúa seguimiento y monitoreo a la situación de Hidroituango

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que en labor conjunta con los Ministerios de Minas y Ambiente y todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo continúan haciendo seguimiento y monitoreo a la situación desde el Puesto de Mando Unificado a nivel nacional así como desde los diferentes puestos instalados en Antioquia y la zona de influencia de Hidroituango.

Desde Valdivia, Carlos Iván Márquez Pérez, director de la UNGRD, población donde se encuentra la mayor concentración de personas evacuadas, se conoció que a la fecha 2.611 personas se ubican en zona segura en los 11 albergues temporales (8 albergues oficiales y 3 puntos de autoalbergue) coordinados por entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.



En este mismo municipio se tiene proyectado instalar otro de estos lugares para poder albergar la demanda de personas que están saliendo de los sitios de amenaza para proteger su vida; sin embargo se está haciendo un trabajo cuidadoso con personas que se quieren aprovechar de esta situación.

Por otro lado, Márquez Pérez se reunió con directivos de EPM para hacer la revisión de las personas que se encuentran en los albergues para otorgarles un apoyo económico para que las familias se movilicen a otras zonas seguras de forma voluntaria mientras se normaliza la situación. Tras la aprobación de esta posibilidad, EPM estará informando al respecto tanto a las familias como a la opinión pública la forma en la que se brindaría este apoyo.



Pese a que el nivel del río Cauca se mantiene en niveles normales, el riesgo sigue latente, por lo que se mantiene la orden de evacuación preventiva para garantizar la protección de las personas, seguimiento que se realiza por parte de EPM, la administración departamental y municipal y por el equipo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.



En total, más de 1.400 personas del SNGRD trabajan en las líneas humanitaria, logística, de coordinación y decisión, a través de la movilización de carpas, vehículos, personal, recursos, soporte alimentario y no alimentario.



En cuanto a los aspectos técnicos y operativos del proyecto Hidroituango, de acuerdo con EPM, este sábado se produjeron avances en la construcción de la cresta de la presa que contendrá el agua represada, la cual está próxima a alcanzar los 406 metros, esperando poder llegar a la meta de los 410 en el menor tiempo posible.



Igualmente, en la zona denominada “galería 284” conectada a la casa de máquinas, el agua que se estaba filtrando por dicho lugar, dejó de salir desde las 11:00 a.m. de este sábado. Por ahora no se observa ningún daño en el enrocado de la presa.



El funcionario aclaró que la situación que se ha presentado en la Mojana sucreña en los últimos días, no tiene nada que ver con la situación de Hidroituango, ya que esta situación se da a causa de la temporada de lluvias. Actualmente se está haciendo un trabajo preventivo y correctivo a nivel general.



