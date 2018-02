Sector constructor de Medellín, a media máquina por falta de curadores

21 de febrero 2018 , 07:26 a.m.

De las cuatro curadurías que tiene Medellín, solo hay una persona encargada en propiedad en una de ellas y de otras dos de manera provisional. Desde hace cuatro años, una sola curadora, Ángela María Restrepo, ha estado encarga en propiedad de la curaduría tercera, y en provisionalidad, de la segunda y la cuarta.



Tras la suspensión del concurso para estos cargos el pasado octubre por parte de un juez municipal, tras una demanda de nulidad, sigue en el limbo el proceso de quiénes serán los encargados de las curadurías restantes.

Situación que preocupa no solo a la alcaldía municipal, sino también al gremio de la construcción, que se ha visto afectado por dilación en procesos como estudio, trámite y expedición de licencias de construcción.



Según Eduardo Loaiza, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Antioquia, la Superintendencia de Notariado y Registro debe identificar que hay una emergencia por falta de curadores.



“Estamos trabajando a la mitad de lo que requiere y necesita la ciudad. Por eso, pedimos nombren de encargados a dos curadores o que permitan que la alcaldía lo haga”, dijo. De igual forma, solicitó a los jueces que tienen en estudio las demandas interpuestas por quienes han participado en los concursos que no amarren ni congelen todo el nombramiento de curadurías. Para Camacol, si las curadurías no están en pleno funcionamiento hay dos tipos de afectaciones.

“La primera es la comunidad, que tiene que realizar mejoramientos y pedir permisos para reformas, ampliaciones, construir una terraza o un balcón, cambiar una fachada, construir un parqueadero y hasta montar un negocio. La gente no espera un año para hacer esos trámites, sino que hace esas reformas a la brava, sin permisos y sin pagar impuestos, por lo que nada queda legalizado”, expresó Loaiza.



El dirigente gremial añadió que la segunda afectación tiene que ver con los proyectos públicas. “Tenemos identificados más de 25 proyectos del Plan de Desarrollo que debieron de haber iniciado, pero que están retrasados por demora en los trámites de las curadurías.



Ya, en el sector privado, la cifra es de 70 proyectos que ya están en su punto de equilibrio y debieron iniciar construcción, pero que no lo han hecho también porque las curadurías no dan abasto”, explicó Loaiza.

Y es que un trámite regular, que por lo general tarda 45 días en realizarse, puede demorarse entre ocho meses y un año, lo que genera un perjuicio en los constructores, pues desestimula la construcción.



Lo anterior, supone un gran perjuicio en la capital antioqueña, que tiene el 15 por ciento de la actividad edificadora nacional. De hecho, según cifras de Camacol, hubo un retraso en el inicio de obras residenciales, pasando de 25.633 unidades en 2016 a 21.234 el año pasado, lo que supone una caída del 17 por ciento.



Otra preocupación de Camacol es que desde 2010 se ha presentado una reducción de 54 por ciento en las iniciaciones de proyectos en Medellín, cifra que en 2017 también presentó una disminución de 33 por ciento.



Los puestos de trabajo directos que genera el sector en Antioquia, según la entidad, se han reducido en ocho por ciento para llegar a un total, en 2017 de 133.000 empleos directos.



Por eso, tanto la agremiación como la alcaldía de Medellín solicitaron la intervención del Gobierno Nacional para que interceda a agilizar los procesos.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que tome cartas en el asunto. “No hemos recibido respuesta. Es fundamental que se llenen las vacantes porque frenar la dinámica generará más desempleo en la región. Seguimos esperando el pronunciamiento”, manifestó el mandatario local.



