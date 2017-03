Una de las ‘ciudades del futuro’ se planea construir en Urabá

“Bienvenidos a Urabá: La ‘Tierra prometida’”. Esa frase se vuelve cada vez más reiterativa al llegar a aquella subregión del noroccidente antioqueño.



Y no está lejos de ser verdad. Literalmente, ese territorio que hoy tiene un índice de pobreza inferior al promedio de Antioquia (53 versus 23 por ciento) tiene la promesa de una nueva tierra.



De los 12 proyectos del Plan de Desarrollo del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, tres están dirigidos directamente a fomentar el desarrollo de Urabá.



El primero es la infraestructura vial, en el que se incluyen las Autopistas para la Prosperidad Mar 1 y Mar 2, que estarán conectadas por el túnel del Toyo (el más extenso del país con 9,8 kilómetros) que dejarán a Urabá de 8 a 4 horas de distancia de Medellín; y la terminación de la Transversal de las Américas que estará lista para mediados de este año.



El segundo es el apoyo a uno de los tres proyectos portuarios que se adelantan en el departamento: Puerto Darién, en Necoclí, Puerto Antioquia y Puerto Pisisi, en Turbo.



“El tercer gran proyecto es la construcción de un nuevo hábitat, de una nueva ciudad (…) no necesariamente tiene que ser un nuevo municipio, sino un nuevo desarrollo habitacional e industrial que permita que la región sea atractiva para las personas del interior y para los mismos habitantes de la región que se quieran quedar allí”, explicó Carlos Mario Montoya, director de Planeación Departamental de Antioquia.



Ese nuevo desarrollo. Esa nueva ciudad. Esa tierra prometida…se denomina por ahora Ciudad del Mar.



Parece irónico que la pobreza que hoy vive la mayoría de los 700.000 habitantes de Urabá, contraste con la riqueza que tiene este territorio inexplorado de llanuras y mares verdes que son potenciales de desarrollo es diferentes polos: Agricultura, turismo y puertos.



Lo único que tienen en común tanto las fuerzas vivas de la región como las comunidades, es que es el momento en que pongan el ojo en Urabá.



Y aunque Necoclí es el único municipio antioqueño que hace parte de las tres zonas priorizadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el proyecto ‘nuevas ciudades’, según Muñoz, no se ha definido dónde se construirá.



Lo que sí está claro, es que Ciudad del Mar es necesaria, pues traerá desarrollo a toda la región.



Por eso, este nuevo espacio planeado, más allá de la infraestructura para la actividad portuaria, también permite construir zonas urbanísticas con altos estándares dirigidas a la habitación, no solo para albergara los trabajadores del puerto o los empresarios, sino también a las comunidades.



Informalidad y desempleo son dos de los fenómenos que más afectan a la suberegión de Urabá. Foto: Esneyder Gutiérrez

Todo sin olvidar que también es una ventana para brindar soluciones en el aspecto social, pues son muchas las posibilidades que brindará a la población.



“Se puede incentivar programas dirigidos a madres cabezas de familia, porque sabemos que es una subregión azotada por la violencia donde puede haber más de este nicho de mujeres que en las otras zonas del Departamento. O por qué no, hacer equilibrar con mujeres de otras subregiones que sufrieron el mismo fenómeno”, contó el experto.



Otro segmento pensado para esta ciudadela es la población estudiantil, la cual es bastante grande, y desde ahora la Universidad de Antioquia está fortaleciendo sus programas con programas de regionalización, igual la Universidad Nacional y parque E.



Y es que según cifras de la Encuesta de caracterización del mercado laboral del Urabá antioqueño realizada por Ormet en el 2013, el desempleo juvenil en Urabá cercano al 46 por ciento, mientras que el del promedio nacional es del 14,4 por ciento.



El Parque E está ubicado en Urabá y tiene 200 metros cuadrados. Foto: Esneyder Gutiérrez

Cronograma



Aunque desde hace un año se trabaja con el DNP analizando información cartográfica, de ubicación, suelos potenciales alrededor de los tres proyectos, apenas el pasado 25 de enero presentaron el proyecto a las fuerzas económicas del Departamento como la Cámara de Comercio de Medellín, Proantioquia, y las fuerzas vivas de Urabá para presentarles hacia donde iba el proyecto.



“Quedamos de establecer unos talleres en la subregión para socializarlo y darlo a conocer con más profundidad”, contó Muñoz.



Luego se pasaría de la prefactibilidad a la factibilidad, lo que se daría este resto de año, pues según Muñoz, la intención es hacer un concurso para la contratación del Master Plan o dirigirlo directamente hacia un urbanista de talla mundial que ponga a Antioquia a la vanguardia en estas iniciativas.



“Es un proyecto demasiado ambicioso. Cuando esté la factibilidad habrá más luces para saber la fecha en la que Antioquia podría estar disfrutando de la Ciudad del Mar, pero creo que no debe tardar más de cuatro o cinco años la instalación y funcionamiento completo. Aún quedan muchas cosas por definir para conocer más detalles de cómo será la ciudad planeada", precisó Muñoz.



Pero ese lapso de espera no es nada para los ‘urabaenses’, quienes por más de medio siglo han esperado que los Gobiernos pongan la mira en aquella zona.



“Urabá se hizo a pulso. Ha salido adelante por sus propios medios y por eso no podemos hablar de abandono del Gobierno. Eso pasa cuando alguien te tiene y se va. Aquí en Urabá hubo ausencia del Estado, pues nunca ha estado”, manifestó Juan Camilo Restrepo, presidente de la empresa Augura.



Aun así, reconoce que no pueden solos. Restrepo aseguró que el desarrollo no llegará a Urabá si no hay sinergia entre lo público y lo privado.



Y Ciudad del Mar es el proyecto que abarca a los tres agentes. De ahí la importancia de llevarla a cabo para que Urabá pase de ser una tierra prometida a una tierra prometedora.

Cada proyecto de puerto tiene potencial para albergar la ciudad

Sebastián Muñoz, director de Planeación Estratégica Integral del Departamento de Planeación de la Gobernación de Antioquia, contó que se espera que la factibilidad esté lista para el primer semestre del 2018.



Solo la estructuración del Master Plan podría tener una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos, que serán financiados por el DNP. Luego, teniendo en cuenta contratación y ejecución, la construcción tardaría entre 12 y 14 meses.



Los tres puertos tienen beneficios y dificultades para construir la nueva ciudad. En un año se tendrá la factibilidad. Puerto Pisisi en Turbo. Foto: Archivo particular Los tres puertos tienen beneficios y dificultades para construir la nueva ciudad. En un año se tendrá la factibilidad. Puerto Darién en Necoclí Foto: Archivo particular Los tres puertos tienen beneficios y dificultades para construir la nueva ciudad. En un año se tendrá la factibilidad. Puerto Antioquia en Turbo Foto: Archivo particular

Sobre la locación, el experto opinó que las tres zonas portuarias tienen sus potencialidades y sus dificultades. “Necoclí es un lienzo en blanco porque alrededor del proyecto no hay asentamientos o mayor infraestructura que obligue a pensar cómo gestionar el territorio. En cambio los otros en Turbo, tienen alrededor una infraestructura que puede ser aprovechada y potenciada”, dijo Muñoz.



Dinámica inmobiliaria y proyección poblacional, hacen de Urabá, la única subregión con la capacidad de absorber un proyecto de este tipo según el Director.



De hecho, cálculos del Anuario Estadístico de Antioquia dicen que para 2026, la subregión pasará de 75.000 a 95.000 jóvenes entre 15 y 19 años; de 70.000 a 89.000 jóvenes entre 20 y 24 años; y de 62.000 a 79.000 jóvenes entre 25 y 29 años.



De otro lado, Muñoz contó que según un estudio de impacto sistémico, un ‘proyecto ancla’, la dinámica poblacional aumenta 260.000 y 400.000 empleos.



“Es difícil estimar la extensión del área y hasta donde podría ir, eso dependerá de la dinámica que puedan gestionar con los inversionistas que puedan llegar a la zona, y se sabrá en la factibilidad”, contó el funcionario.



En lo referente a dinámica inmobiliaria, según Camacol, actualmente la subregión tiene una demanda de 1.500 viviendas al año y tiene 12 proyectos en ejecución.