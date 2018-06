Se complica entrada en funcionamiento del ferri de Hidroituango

Aunque EPM ya adelanta las pruebas de flotabilidad, carga, procedimientos de embarque y desembarque y tiempo de recorridos del ferri que reforzará el plan de movilidad de Hidroituango, este medio de transporte podría demorarse en entrar en operación.

Un documento del Ministerio de Transporte reveló que la solicitud para obtener el permiso de operación no cuenta con la información completa.



“Con extrañeza observamos que pese a nuestras reiteradas y oportunas peticiones de formalizar su solicitud (…) se persiste en la presentación incompleta de los documentos que soportan la matrícula y posterior habilitación del ferri”, dice el escrito.

Para recuperar la movilidad desde y hacia el municipio de Ituango, concluyeron las pruebas técnicas del ferri para el transporte de personas, carga y vehículos. Se espera que este comience su operación en los próximos días #ProyectoItuango pic.twitter.com/gnXJhIzcai — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) 7 de junio de 2018

Dice también, que los documentos presentados por la compañía Naviera del Guavio (que operará el ferri) no satisfacen totalmente los requisitos exigidos, por lo que solicitaron el cálculo del módulo de sección de la embarcación, ya que sin esta información “es imposible establecer las medidas de seguridad de la embarcación, en especial en cuanto a la rigidez de la estructura”.



Hasta no cumplir con la totalidad de los requisitos, el Ministerio indicó que no expedirá el permiso de funcionamiento.El ferri, nombrado ‘La Tranquilidad’, tiene 26,35 metros de largo por 6,82 metros de ancho, con capacidad para el transporte de vehículos livianos y pesados, así como de pasajeros.

El pasado 2 de junio finalizó el ensamble de esta embarcación que contó con la participación de las direcciones de Montajes y Transportes y Talleres de la empresa, en coordinación con la Dirección Ambiental, Social y Sostenibilidad del proyecto hidroeléctrico Ituango.



Con este medio de transporte, se atenderán las poblaciones del municipio de Ituango entre las 6:00 a. m. y 6:00 p. m., las cuales se han visto perjudicadas por el represamiento del río Cauca en Hidroituango que afectó puentes utilizados para la movilización.



