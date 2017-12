Santa Madre Laura, ¡ayúdanos a cruzar este puente con vida!

“Pasar desde el río para acá es muy duro”, “ya la vía es muy rápida”, “para uno llegar a la estación Caribe del metro es muy peligroso”, fueron algunos de los testimonios que la comunidad del barrio Moravia, zona nororiental de Medellín, dio respecto a la conexión con el puente de la Madre Laura, obra que fue inaugurada hace más de un año y en la que, cada día, habitantes del sector y ciclistas exponen sus vidas para cruzarlo.

Sin embargo, las peticiones de la corporación que trabaja por la promoción y el uso de la bicicleta en el valle de Aburrá han llegado al despacho de la Gerencia de Movilidad Humana (GMH) una de las subdirecciones de la secretaría de Movilidad, sin ninguna solución concisa para ejecutarse a corto plazo.



Para Juan Camilo Gómez, director de la GMH, el puente no se ha podido intervenir desde este despacho debido a que es una vía de orden nacional que es regulada desde el Ministerio de Transporte. “Estamos esperando una aprobación de señalización. Llevamos ocho meses esperando respuesta”, dijo Gómez.



Y es que ‘sin dios ni ley’ se encuentra la conectividad entre Moravia y el puente de la Madre Laura. No solo falta una adecuada señalización, sino que además los niveles de velocidad (el asignado para este lugar fue de 80 KM/H en el tramo que antecede el puente) no son respetados ni existen cámaras u oficiales de tránsito que estén haciendo constante monitoreo de lo que allí pasa.



Mattos aseveró que luego de haber terminado las mesas de trabajo hace una semana no se logró ni se adelantó nada respecto al tema de Moravia.

La idea es garantizar la accesibilidad para peatones y ciclistas,

“La respuesta de ellos es que sí hay cruces peatonales y sí hay ciclorrutas, pero esta conecta oriente con occidente y no sur con norte”, argumentó.



A pesar de ello, los cruces peatonales no son adecuados y acceder a estos es casi que imposible.



Al costado derecho se encuentran unas materas gigantes en potes de basura que obstaculizan el acceso. Y la parte izquierda, la que sí se utiliza, pasa por debajo del puente de Moravia y, para lograr llegar a esta, los residentes de los barrios aledaños requieren cruzar una calle en la que los carros transitan a más de 30 KM/H.



Automotores a los que se les dispuso un semáforo que permanece en verde y que, según los habitantes del sector, no cumple ninguna función.

Peatones y ciclistas ya han sufrido de varios accidentes. Foto: María Camila Salazar / EL TIEMPO En un trayecto del camino no existe sendero peatonal para los habitantes del barrio Moravia. Las personas deben caminar en plena vía exponiendo sus vidas. Foto: María Camila Salazar / EL TIEMPO

“Los policías que cuidan a los damnificados del incendio de Moravia, porque están ahí debajo del puente, ayudan a pasar a la gente pues el semáforo nunca está en rojo. Ahí si hay peatonal pero en sí está perdido”, declaró Fernando Pérez, mecánico del sector.



Otro de los problemas que se suman a esta obra, según sus habitantes, son una reja y una tapa de alcantarilla quebrada en plena vía. Pérez aseguró haber visto entre tres y cuatro accidentes en dicho lugar debido a esto.



“Ahí pasó un accidente hace poco con un señor en bicicleta. Él venía y se enredó en la tapa de la alcantarilla quebrada. La gente no respeta las velocidades. Ojalá un agente de tránsito viniera y partiera con esas pistolas con las que se miden la velocidad”, señaló.

Otra de las fallas que se presentan, en este caso para los peatones, son los casi 200 metros que deben recorrer en plena vía por falta de una continuidad en el sendero que comunica la estación Caribe con Moravia. Casitas tipo tugurio irrumpieron el trayecto y mujeres con niños en coche deben intentar seguir la línea blanca para evitar ser pisados por las motos y los automotores que transitan a más de 80 KM/H.



Gómez aseveró que sobre dicha problemática deben intervenir las dependencias de secretaría de Infraestructura, Isvimed y Planeación.



Para Mattos, esperar los proyectos de intervención que se han trazado desde la dependencia de la GMH, algunos de ellos a corto, mediano y largo plazo, no son una opción para dejar de insistir en este tema.



Según él, no se debe esperar por la construcción de la ciclovía de Carabobo, sino enfatizar en una pronta reducción de velocidad y señalización para los conductores.

El colectivo de Bellocicleta, luego de una reunión llevada a cabo esta semana con la comunidad afectada, realizó ayer una intervención artística desde las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche.



Para finales de marzo se espera obtener respuesta del Ministerio de Transporte que permita llevar a cabo la señalización, según comentó Gómez.



La GMH se creó, desde hace tres años, luego de la realización del Foro Mundial de la Bicicleta y gracias a la presión ciudadana y los colectivos de ciclistas, pues consideraban que requerían un acompañamiento real para quienes practican la movilidad activa.





MARÍA CAMILA SALAZAR RUIZ

Para EL TIEMPO

camsal@eltiempo.com

@CamSal20

MEDELLÍN