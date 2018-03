Santa Elena vive un viacrucis por las grietas en sus calles y fachadas

29 de marzo 2018 , 08:00 a.m.

29 de marzo 2018 , 08:00 a.m.

El túnel de Oriente se convirtió en el vecino incómodo de Santa Elena. Un vecino ruidoso que los levanta en la madrugada con detonaciones que hacen vibrar las casas. Un vecino al que ya no solo acusan de bulloso, sino también de dañino.

Se quejan de que las grietas no estaban antes de que iniciaran las obras. También de que sus viviendas vibran cuando hay implosiones metros abajo, donde se adelantan los trabajos.



Sin embargo, este nuevo integrante de la realidad de Santa Elena podría no ser el responsable de las fallas que se están presentando en varias zonas del corregimiento.Hay cuatro posibilidades: las obras del túnel, aguas perdidas, la construcción del alcantarillado o la falla geológica que hay en el corregimiento.

Las escaleras del parque también presenta fisuras Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Eso se indicó en la reunión del pasado martes entre autoridades y comunidad. En las casi cinco horas que duró, se creó la mesa de trabajo ‘Falla geológica Santa Elena’, conformada por las Juntas de Acción Comunal (JAC), el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), los Bomberos, el concejal Carlos Zuluaga, el párroco Édgar Ramírez, la Policía Metropolitana, la secretaría de Movilidad de Medellín, Asocomunal, Acueducto San Pedro, Concesión Túnel de Oriente, el geólogo José Luis Jaramillo, los comerciantes de Santa Elena y la veeduría ciudadana.



Según les indicó el Dagrd, la próxima semana se tendrían resultados preliminares de los análisis realizados para determinar qué está causando las grietas.



Por ahora, toman acciones preventivas como el cierre parcial de las vías del parque principal para evitar que la vibración producida por el tránsito de vehículos continúe afectando la infraestructura ya deteriorada. Una de las recomendaciones hechas por la mesa es la suspensión de las implosiones dentro de la obra, mientras se tenga un dictamen final.

Los afectados

Casas centenarias debieron ser desalojadas por los propietarios. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Francisco Hincapié vive en una centenaria casa ubicada al pie del parque. En diciembre del año pasado comenzó a notar las rajaduras en las paredes, pero todo se agudizó cuando estas también se extendieron a otras tres viviendas y la iglesia del parque.



“Todos los proyectos son bienvenidos desde que se hagan con las técnicas acordes para evitar estos problemas”, expresó el afectado. La suya, al igual que otras tres familias, deberán salir de las viviendas en riesgo sin saber si algún día podrán regresar.



“No creo que podamos volver. Pero si nos tienen que reubicar, que sea en una casa donde tengamos la misma calidad de vida que teníamos. Porque aquí somos tres familias: mi padre, mi madre, tres tías, mi esposa, mi hija y yo”, pidió el afectado.

Añadió que no se trata de levantar el dedo para acusar a una obra o a la otra, sino de asistir a las familias para que no terminen de “arrimados en cualquier parte”, como ellos están ahora.

El problema no es nuevo

Familias piden que les respondan por los daños ocasionados a sus hogares. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Si bien la situación se agravó con lo acontecido en la iglesia, las afectaciones en las viviendas aledañas datan de meses, incluso años atrás.



En las veredas El Plan, San Ignacio, Media Luna, Parte Central, el Cerro y el Progreso también se han quejado de problemas estructurales.



En la vereda Media Luna, donde hay una de las desembocaduras del túnel, las quejas vienen desde el mismo día que comenzaron los trabajos.



“Qué triste que tenga que pasar lo de la iglesia para que vean que hay más afectados. El piso se me ha quebrado tanto que tuve que romperlo y poner baldosa. Todo lo pagamos nosotros”, contó la señora Edilma.



Añadió, que la concesión le prometió que le pagaría todas las afectaciones una vez termine la obra, a su vez que le ayudarían con obras complementarias como un muro de contención. Nada ha pasado. “Esperemos que sí cumplan y no se vuelen”, dijo con risa nerviosa.

Qué triste que tenga que pasar lo de la iglesia para que vean que hay más afectados FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Verónica Góez, habitante del sector Casas Santa Teresa, indicó que tanto el techo como el piso de su finca se han movido.



“Toda mi casa era compacta, pero desde hace casi un año comenzó a agrietarse y a separarse partes del suelo. La construimos hace ocho años con columnas y vigas y no tiene por qué presentar estos problemas”, dijo.



Esa misma madrugada, casi a las 4 de la mañana, indicó que escuchó y sintió una detonación. “Cada vez que pasa eso la casa vibra. No sé en qué parte van de los trabajos, pero sabemos que somos el techo de uno de los túneles. Septiembre, octubre, noviembre fueron los meses más álgidos. Ahora nos dicen que no es lógico que la estemos escuchando porque por aquí ya pasaron, pero lo cierto es que todavía se siente y suena cada que hay detonación”, aseguró la propietaria.

Algunos habitantes culpan a las obras del Túnel de Oriente. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Concesión del túnel responde

Tras conocer lo ocurrido en la iglesia y las viviendas aledañas, la concesión Túnel Aburrá Oriente revisó las actas de vecindad levantadas en 2012 en las que, según la entidad, se evidenció que en ese entonces la capilla ya presentaba afectaciones.



“Enviamos a un equipo de geólogos al sector, a priori vemos que es un movimiento superficial y que hay humedades en el sector. La proximidad de las quebradas Santa Elena y San Pedro podría incidir en ese tema, sumado a las conocidas fallas geológicas de Santa Elena y Rodas”, explicó el ingeniero Jorge Gutiérrez, vocero de la concesión.Añadió, que inicialmente no ven una relación entre los daños reportados y el proyecto.

Los trabajos en la entrada Media Luna tienen a una vereda afectada Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

También aclaró, que el proyecto pasa por el corregimiento a 450 metros de profundidad y 250 metros adicionales en distancia horizontal, todo esto, con un tipo de roca “muy competente y muy resistente a nuestras actividades”.



Periódicamente, continuó el ingeniero, la concesión realiza mediciones de vibraciones y aceleración por las ondas, cuyos resultados indican estar 12 veces por debajo de los niveles de alerta que manejan. “Aun así, decidimos que realizaremos unos estudios adicionales y hacer un mapeo geológico para identificar el fenómeno que se está presentando. Además instalaremos unos instrumentos adicionales para tener más claridad”, informó Gutiérrez.



Sin embargo, la comunidad quiere hacer su propio estudio. “Esperamos que el alcalde haga presencia y nos apoye para que se haga otro estudio. Porque los del túnel van a hacer el suyo pero queremos que una universidad como Eafit o la Nacional nos ayude con un estudio porque ellos son neutrales”, manifestó Alejandra Ramírez, vocera de la JAL de Santa Elena.



David Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com - En twitter @AlejoMercado10