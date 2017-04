Tres años después de tragedia del Space sancionan a ingenieros

Tres años y medio después del desplome de la torre seis de la urbanización Space en El Poblado, en Medellín, que dejó 12 muertos, rl Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) profirió las sanciones a los profesionales que tuvieron que ver con el diseño, la construcción y supervisión de dicho edificio.



La principal sanción emitida por el Copnia fue para Jorge Aristizábal Ochoa y Édgar Ardila Vélez, diseñador y revisor estructural del proyecto, respectivamente, a los que se les canceló la matrícula profesional de por vida.



Por su parte, a Pablo Villegas Mesa y María Cecilia Posada Grisales, responsables de la construcción del edificio de la constructora CDO, se les suspendió la matrícula profesional por 22 y 20 meses, respectivamente.

Al responsable del estudio de suelos, Bernardo Vieco Quiros, se le suspendió la matrícula profesional por seis meses.



Según un informe técnico realizado por la Universidad de Los Andes, la causa principal del colapso del edificio Space fue la falta de capacidad estructural de las columnas principales de la edificación.

Rubén Darío Ochoa Arbeláez, director general del Copnia, explicó que dichas sanciones corresponden a la primera y segunda instancia, por lo que frente a esa entidad no queda ningún recurso por interponer.



El único recurso legal que les queda a los sancionados es demandar la nulidad de la resolución ante el Consejo de Estado.



Ochoa Arbeláez dijo que la cancelación de la matrícula profesional es la máxima sanción posible. Durante el término de las suspensiones, los sancionados no podrán firmar planos ni hacerse cargo de ningún proyecto. El directivo también explicó que pese a que la sanción se tardó 42 meses, el proceso estuvo dentro de los términos normales debido a la alta carga probatoria aportada por las partes en curso.

El Copnia ya había proferido sanciones a Aristizábal y a Ardila por las fallas del edificio Asensi, y están en investigación otros proyectos de CDO, entre ellos, Continental Towers.



Martín Alonso Pérez, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, opinó que la cadena de errores que produjo la tragedia de Space “debe enseñar que en los proyectos inmobiliarios tiene que haber mayor rigor, disciplina y control”, porque “esta tragedia no debió haber pasado”.



Pérez también señaló que los errores técnicos “deben ser una lesión para revisar todos los procedimientos de calidad. Nunca más debe volver a pasar una tragedia de estas”.

‘Tres años después, ya nadie se acuerda’

El sábado 12 de octubre de 2013 a las 8:17 p.m., las columnas principales de la etapa seis de la edificación no soportaron la carga estructural y el edificio colapsó. Murieron once trabajadores que se encontraban realizando reparaciones en la edificación y un residente. Luego fueron implosionadas las etapas 1 a la 5 por seguridad.



Carlos Ruiz, uno de los propietarios afectados tras la implosión de la urbanización Space, dijo que las sanciones del Copnia son “como una palmada en la espalda, como diciéndoles ‘no lo vuelvan a hacer’ y tengan más cuidado”.



Dijo que dicho consejo de ingeniería debió ser “más riguroso con las sanciones porque no solo fue Space, hay otros edificios que también fueron mal construidos, no fue una pequeña omisión sino fallas estructurales”.



También opinó que la resolución se tardó demasiado: “Hoy, tres años después, ya nadie se acuerda de Space salvo las víctimas”.



JUAN DIEGO ORTIZ

Redacción Medellín