¿A qué sanción se expone el restaurante acusado de discriminación?

09 de mayo 2018 , 06:28 a.m.

Múltiples voces han rechazado y condenado la presunta discriminación de José López en el restaurante Taquino, en Medellín, a quien, según la denuncia, no dejaron que unos clientes lo invitaran a almorzar.



En redes sociales con etiqueta #YoSoyDonJosé y en televisión se divulgó masivamente el video en el que se evidencia que una de las empleadas le dice que no podía sentarse en las mesas del lugar y que era una política del restaurante. ¿Cuál debería ser la sanción para el restaurante?

El Teniente Coronel Raúl Vera Moreno, coordinador del grupo del Código Nacional de la Policía y Convivencia, habló con EL TIEMPO sobre el tema para explicar las sanciones a las que se enfrentaría el restaurante.



¿Cómo está regulado en el Código Nacional de la Policía la sanción por discriminación?



El nuevo Código Nacional de la Policía en el artículo 93 numeral 14 impone una multa 4 ($833.324) para quienes limiten o veten el acceso a lugares abiertos al público o eventos públicos a personas en razón de su raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, condición social o económica, en situación de discapacidad o por otros motivos de discriminación similar.



¿Qué pasa en el caso del restaurante de Medellín?



Al parecer el establecimiento de comercio limita o veta a una persona por razón a su vulnerabilidad. Es un comportamiento reprochable y lamentamos este tipo de hechos.



En este caso se le informó al inspector de Policía para que adelante el procedimiento, indague los hechos y darle el beneficio de la duda.



Si se llegara a demostrarse que de manera explícita se le impidió un derecho se impone la sanción. Este caso deberá ser resuelto en máximo 45 días teniendo en cuenta la doble instancia y que se debe escuchar a las partes ante un inspector de Policía.

¿Hay algún límite de los “derechos de admisión”?



Un establecimiento de comercio puede reservarse el derecho de admisión, pero debe informarse con letreros y reglas claras desde la entrada. (Por ejemplo, tener un aviso que advierta que no se permite la entrada de personas vestidas de tal forma). Tienen que ser claros y no dejar la orden a manos de sus empleados.



¿Es común este tipo de hechos? ¿Cómo actúa la Policía?



Ha habido casos pero no son tan frecuentes. Si una persona tiene una denuncia debe llamar a la policía del cuadrante o al 123. La Policía llega al lugar, aborda a las personas afectadas y expide la orden de comparendo que es donde se señala la multa.



¿Qué opciones tiene el establecimiento afectado con la multa?



Tiene la opción de pagar, si acepta el hecho; o ir ante el Inspector de Policía para entregar las consideraciones.



