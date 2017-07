SAI asegura que hay 95% de déficit de profesionales en temas navales

¿Están los estamentos Antioqueños preparados para las realidades náuticas que se avecinan tanto en Urabá como en los cuerpos de agua interiores (represas, ríos y embalses)?



Esa es la pregunta y la preocupación que tiene la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) quien aseguró que hay un 95 por ciento de déficit en los profesionales relacionados con estos temas. Esto se debe a que no existe una oferta universitaria en pregrado sobre estas áreas.

“En el sector solo hay una empresa formalmente constituida que fabrica y comercializa de manera formal, los demás son pequeñas empresas asociadas a la actividad ubicadas algunas en Medellín y las demás en Guatapé y Urabá”, contó Martín Alonso Pérez, presidente de la SAI.



Proyectos como Puerto Antioquia, Pisisí e International Darien Port demandarán personal idóneo calificado para tripular estas grandes obras. Asimismo, las represas como Hidroituango y el embalse de Guatapé también conllevan una vigilancia y control a las actividades náuticas de todo tipo que se adelantarán en estos cuerpos de agua.

Por eso, la SAI decidió realizar el I Seminario de Ingeniería y Arquitectura Naval en áreas marítimas y fluviales, buscando fortalecer la oferta real de la región para enfrentar los desafíos marítimos y portuarios que estarán llegando en los próximos años.



Informó Pérez, que el objetivo de este espacio de formación y actualización desde la práctica y la experiencia obedece a la preparación técnica y a los retos y desafíos que enfrentarán los profesionales al trabajar en los grandes proyectos náuticos que se pondrán en marcha en el territorio antioqueño.



“Nos sigue preocupando la lección de la tragedia de Guatapé. La precariedad con la que se fabrican las embarcaciones de un sector movido por el turismo debe tener un seguimiento que permita mejorar los estándares de calidad y de seguridad para las personas”, opinó el directivo, quien aseguró que el diseño de embarcaderos y botes se debe realizar de una manera guiada y dirigida por profesionales y no de manera artesanal como se viene realizando.

Para lograrlo, el evento contará con expertos que expondrán avances en la industria, así como la Formación en Ingeniería y Arquitectura Naval en Colombia, las experiencias del programa de robótica submarina, el futuro de la Arquitectura e Ingeniería Naval en Colombia y el desarrollo de ciencia y tecnología.



Este Seminario se realizará los días 3 y 4 de agosto en el Hotel Sheraton de Medellín y "contará con la orientación y asistencia de las instituciones que históricamente han formado el cuerpo de profesionales navales en Colombia como lo es la Armada Nacional y su Alma Mater, la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, quien provee en Colombia el mayor porcentaje de profesionales Navales y de marina mercante, no sólo a nivel nacional, sino internacionalmente y los promotores de los puertos de Urabá”, puntualizó Pérez.



De no comenzar a fortalecer el sector, el Arquitecto aseguró que “se corre el riesgo de no generar empleo cualificado que genere mayor riqueza y bienestar en las regiones de Urabá y en los sectores donde a asientan los cascos urbanos de los ríos principales como Atrato, Cauca y Magdalena, además de los embalses que se tienen en Antioquia”.



