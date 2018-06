Sabaneta ‘da cátedra’ en calidad educativa media

El municipio más chico de Colombia resultó ser un ‘pequeño gigante’ en calidad educativa media (grados décimo y once).



Se trata de Sabaneta, que fue calificado como el mejor de este nivel, según lo estableció el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) con el que el Ministerio de Educación Nacional establece los avances de las instituciones educativas del país.

En el indicador que mide de 1 a 10 un conjunto de cuatro variables, el municipio del sur del valle de Aburrá obtuvo un puntaje de 7,67 (en 2017 había alcanzado 7,26), posicionándose como el mejor a nivel nacional en educación media.



Según los expertos, medir la calidad de la educación es muy complejo por las distintas dimensiones que debe contener y no se trata solo de medir conocimientos de los estudiantes como las Pruebas Saber.

Sin embargo, el ISCE es una de las mediciones más completas, pues evalúa aspectos como progreso (mejoría en pruebas Saber), desempeño (comparación con otros colegios en esas pruebas), sumados a otros como eficiencia (promoción de estudiantes) y ambiente escolar (acompañamiento, cómo se sienten los estudiantes). Por ello, el logro de Sabaneta se hace más destacado.



“El ideal de los resultados de educación no debe basarse solo en las pruebas Saber, sino también en aspectos del lado humano y apostarle a las personas con dificultades de aprendizaje”, indicó Paola Quintero, secretaria de Educación de Sabaneta.

La titular de la cartera educativa explicó que el municipio, cuyo alcalde, Iván Montoya, es un educador, le ha apostado a los dos frentes y hoy tiene unos resultados en calidad muy importantes.



De hecho, el municipio antioqueño fue el que más puntaje alcanzó, superando también en calificación a los ganadores en Primaria (Duitama, Boyacá: 6,91) y Secundaria (Chía, Cundinamarca: 7,31). Cabe anotar que el proceso de medición implicó a 4.000 instituciones educativas del país en los tres niveles de la educación.

Además, su puntaje está muy por encima de los promedios nacionales –que subieron y fueron destacados por el presidente Juan Manuel Santos en la entrega de los reconocimientos en mayo pasado–, que oscilaron entre 5,67 y 5,94.

La secreataria de educación de ese municipio destaca que hay que apostarle a la educación de personas con dificultades de aprendizaje. Foto: Cortesía alcaldía de Sabaneta

¿Cómo lo logró Sabaneta?

Para la secretaria de Educación del municipio, el primer lugar de Sabaneta en el ISCE de 2018 se alcanzó gracias a la inversión en la capacitación y bienestar de los docentes, la preparación para las pruebas Saber y las metodologías de mejoramiento de los entornos educativos como ‘Caminando en Secundaria’, entre otras estrategias.



En estos últimos aspectos de la variable Ambiente escolar, la sicóloga y especialista en Gerencia Educativa explicó que las claves han sido que los muchachos compartan con sus pares en edad (por ejemplo, se evita el bullying), lo que mejora los entornos de aprendizaje. Se han dedicado a entregar herramientas a padres, docentes y estudiantes para atender el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDH) y mejorar así los desempeños de estos estudiantes, que en muchas ocasiones resultan con dificultades o por fuera del sistema, pero que de esta manera logran permanecer y alcanzar los objetivos.

También se ha trabajado fuertemente en los indicadores con los CLEI (Ciclos Lectivos Integrados) que es la educación que se brinda a los adultos (mayores de 18) para que también superen los grados décimo y once, explicó la funcionaria.



Para Beatriz Rodríguez Arbeláez, rectora de la I. E. Adelaida Correa, con 148 muchachos en grados décimo y once, dos claves importantes han sido el compromiso de los docentes y de la administración.



En convivencia destaca que los estudiantes están participando en los comités de convivencia escolar, lo que los empodera en materia de gobierno escolar, estar y sentirse representados en estas instancias que además promueven el libre desarrollo de la personalidad.



En resumen, la fórmula del logro de este municipio parece tener variados ingredientes y es un esfuerzo conjunto que no depende del tamaño o recursos financieros de las ciudades o municipios.

Como lo reiteró la ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha, en el acto de entrega de los reconocimientos en mayo: “Los maestros, los rectores, los padres de familia y los estudiantes siguen demostrando que avanzar hacia una educación de calidad sí es posible”.



En los 15 kilómetros cuadrados de territorio que componen Sabaneta, hay ocho instituciones educativas oficiales y ocho colegios privados.



En estos, indicó la secretaría de Educación, tienen matriculados en el sistema oficial a 6.780 estudiantes, mientras que la planta docentes es de 250 maestros y directivos docentes.



Víctor Vargas Rofríguez

Para EL TIEMPO

@victorvargas72