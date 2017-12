‘Las 31 monedas’ y más agüeros de moda para la prosperidad en 2018

31 de diciembre 2017 , 07:45 a.m.

La esperanza de que todo va a mejorar. El impulso necesario para cumplir los sueños. El anhelo de que la fortuna llegará. La necesidad de dejar atrás lo dañino.

Todo está al alcance de la mano. Se encuentra en velones multicolores, en un manojo de diversas ramas y flores, una esencia particular y hasta en un perfume para los negocios.



Por un módico precio de entre 5.000 y 30.000 pesos, se puede adquirir la promesa de prosperidad que tienen los agüeros. Elementos que por estos días se vuelven los más buscados por los ciudadanos y los más vendidos por los venteros del centro de Medellín.



Faltan tres días para que se acabe el año y en la Placita de Flórez (Centro) hay más movimiento de lo usual.



Especialmente en el segundo piso, donde un hombre de camisilla verde se mueve a lo largo de un local en el que las yerbas predominan. Se llama Álvaro Ordóñez, pero todos lo conocen como el ‘brujo’. Lleva más de cuatro décadas vendiendo y recomendando los mejores remedios para la prosperidad de un año venidero.



“Vienen a buscar el ramo de la prosperidad (flor de ajo, botón de oro, la ‘siempreviva’, la ruda y el pino), los baños amargos y dulces, preguntan con qué pueden lavar la casa para sacar las malas energías del año”, cuenta mientras le explica a una señora el agüero más popular del momento: las 31 monedas.

Explica que se trata de un baño que consiste en introducir 31 monedas de distinta dimensión y denominación. “A estas se le echa albahaca morada, yerbabuena, ‘abrecaminos’, ruda, canela, clavos, esencia de lluvia de oro y lluvia de plata”. Sirve para que no falte ‘billetico’ en todo el 2018.



Cuenta que también se llevan esencias para el amor, para el trabajo, para el que está embrujado, para quitarse la mala suerte, el perfume para los buenos negocios. “Viene gente principalmente con muchos problemas o enfermedades y que busca un alivio. Con 30.000 pesos puede conseguir todo: baño, sahumerio y ramo”.



Yolanda tiene 45 años y desde que tiene uso de razón es agüerista. Dice que desde que era niña acude a la Placita de Flórez por agüeros. Primero le compraba a la madre de Álvaro y, tras su fallecimiento, acude al llamado ‘brujo’.



“Él tiene todo lo que he necesitado. Me ha mejorado mucho la suerte y hasta conseguí marido. Él es capaz de arreglar y desbaratar matrimonios (risas). Doy testimonio de que los agüeros funcionan. Yo tengo mucha fe”, dijo la mujer.

Los ‘combos de la prosperidad’ se consiguen desde $10.000 y traen una espiga y varios granos que significan abundancia. Foto: Esneyder Gutiérrez / EL TIEMPO



Si bien es necesaria, también se requiere otro conocimiento para que el agüero funcione. Explica el experto que “el ramo, por ejemplo, no se pone en agua porque se pudre. Se debe poner en azúcar morena, arroz, lenteja, trigo y canela molida”.



Yolanda toma atenta nota y sale feliz, con la esperanza de un mejor y más próspero 2018.



A pocas cuadras más abajo, en la Iglesia de San Pedro, ubicada en la avenida Oriental con Ayacucho, hay por lo menos seis venteros a las afueras del templo vendiendo los ‘combos’ de la prosperidad.



Son, por lo general, adornos en porcelana con arroz, fríjol, lentejas, maíz, garbanzos y la réplica de un billete de 100.000 pesos, “por si se queda sin pasaje”.



También preguntan mucho por el velón de los siete colores que trae prosperidad.



“La gente lo que más pide es el sahumerio y la espiga porque sirven para quitar las malas energías y para tener mayor abundancia”, cuenta uno de los venteros de la zona. La fe inquebrantable de los compradores sí trae abundancia, por lo menos a los venteros.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

REDACTOR DE EL TIEMPO

MEDELLÍN

@AlejoMercado10

davmer@eltiempo.com