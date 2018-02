Revista Elipsis  le pone color a la literatura gris

Gabriel García Márquez solía recordar que, en sus tiempos de estudiante, leyó una nota periodística en la que Eduardo Zalamea Borda renegaba de la pobre vocación literaria de los jóvenes. García Márquez, para desagraviar a su generación, se propuso escribir un cuento para enviarlo a un reconocido diario colombiano.

Cuando lo vio publicado, contaba el nobel, un miedo tremendo lo invadió: se había comprometido a tener que seguir escribiendo.

Publicar ahora es mucho más fácil. No hay que esperar a que el suplemento literario de un medio tradicional se decida a publicar el cuento que tímidamente alguien escribe. Con esta premisa en mente, Alfredo Madrid decidió crear su propia revista, una en la que pudiera darles voz a estudiantes que no tenían acceso a los grandes medios de comunicación.



“La idea era que los textos de los estudiantes pudieran ser publicados, que no se quedaran solo en el aula de clase. Los trabajos de los estudiantes se quedaban siendo literatura gris, es decir, no se publicaba y nadie la leía”, explicó Madrid.

Es el caso de Camila Rendón, una comunicadora social que, gustando del oficio de la escritura, no encontraba en dónde publicar sus textos.

“Vi la oportunidad en Revista Elipsis de hacer eso que hace mucho tiempo quería hacer: escribir. Noté la convocatoria por redes sociales y eso me llamó la atención”, expresó Rendón, quien optó por escribir artículos de opinión, otra opción que brinda la revista.



En sus escritos, ha podido expresar temas de su interés como la igualdad de género, el punk y el respeto por los animales.



El fundador de la revista estudió Antropología, luego hizo un curso de locución radial lo que lo llevó a estudiar periodismo en la Universidad de Antioquia, donde descubrió su gran pasión: el periodismo literario. “Yo, como estudiante, quería que mis textos se leyeran, pero no tenía dónde publicarlos. Pensé que a muchos estudiantes les pasaba lo mismo”, contó.

Esa fue la idea primigenia. Luego, por medio de una lluvia de ideas en Facebook, decidió el nombre: Revista Elipsis. La revista es digital y él mismo se encargó de hacer el diseño y pagar el dominio web. Él, solo, cumple la titánica labor de director, financiador y editor. Incluso, para que la revista no estuviera vacía al principio, tuvo que escribir el primer texto. Con promoción en la red social, que él mismo pagó, logró que empezaran a llegar los primeros colaboradores. La crónica es el género favorito de Madrid, por eso la revista le apuesta de frente a este género periodístico.

Con el tiempo, la revista fue rompiendo fronteras: llegaron textos de México y España. Aunque Madrid estima que el 90 por ciento de los colaboradores son estudiantes, algunos escritores más maduros se han sumado. “La semana pasada un escritor español me propuso publicar una novela que tiene lista. La idea es, como se hacía antes, publicarla por entregas”.

Retribución a colaboradores

Consciente de que él solo no puede pagar a quienes envían sus textos, Madrid se ideó la forma de retribuirles: publicar una antología de los relatos y crónicas que han aparecido en Elipsis. Los costos, como todo lo de la revista, corren por su cuenta. El proyecto es un libro impreso que sirva como homenaje a los nuevos escritores, especialmente a los jovenes que como lo demostró García Márquez en su momento, también tienen vocación literaria.





