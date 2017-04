Revisión a los vehículos: 80% incumple gases

Cuarenta y dos por ciento de los vehículos matriculados en el área metropolitana no cumplen con la obligación de practicar la Revisión Técnico Mecánicas (RTM) y 80 por ciento de los automotores no pasan la prueba por emisiones contaminantes.

Así lo reveló ayer la Superintendencia de Puertos y Transporte, tras auditar las RTM realizadas en enero pasado en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) del valle de Aburrá.



El dato adquiere relevancia porque, según los cálculos del Área Metropolitana, autoridad ambiental regional, el millón 469 mil vehículos matriculados en los 10 municipios del valle producen 80 por ciento del PM2,5, el tipo de material particulado con el que se determina la declaratoria de alertas ambientales por contaminación.



Pero el informe de la Supertransporte va más allá: 92 por ciento de los vehículos que incumplen la RTM son de servicio particular.



“El llamado a los propietarios de los vehículos es a tomar conciencia y a realizar las respectivas revisiones”, dijo Javier Jaramillo Ramírez, superintendente de Puertos y Transporte.



Según el funcionario, la evasión y el vencimiento de las RTM, 42 por ciento de los casos, impactan negativamente el ambiente.



Los motociclistas son los más infractores según el informe de la Superintedencia. La auditoría estableció que 42,5 por ciento de las motos (333 mil) tienen la RTM vencida o nunca han ido a un CDA.



Además, este tipo de automotor fue el más rechazado en los 47 CDA habilitados en el valle de Aburrá con una participación de 64,7 por ciento.



En la lista de más infractores siguen los automóviles (20,2 por ciento), camionetas (5,1), camperos (4,3) y camiones (2,4).



Otra cifra de la que se deduce que los conductores metropolitanos están lejos de cumplir la normatividad vigente y aportar en la disminución de emisiones contaminantes es que 611 mil automotores (42% del parque automotor del valle de Aburrá) no cumplen la obligación de practicar la RTM.



¿Faltan controles por parte de las autoridades de tránsito? Según la Superintendencia, no, porque Medellín, afirma la entidad, fue el municipio que más comparendos impuso por no tener al día la RTM en 2016 (120 mil), lo que representa un incremento de 354 por ciento con respecto a 2015, y una participación nacional de 30 por ciento.



En enero, los rechazos de RTM en el valle de Aburrá fueron 1,7 veces más que en todo el país.



La mala calidad del aire del área metropolitana se debe, en su gran parte al desproporcionado aumento del parque automotor: en la última década el número de fuentes móviles contaminantes se incrementó en 975 mil, lo que supone un alza de 204 por ciento.



María del Pilar Restrepo Mesa, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana, dijo que el informe de la Supertransporte revela la evasión y la cultura de la ilegalidad de parte de la ciudadanía. “Si incumplimos la norma, le estamos haciendo daño al aire que respiramos todos”, indicó.



MEDELLÍN