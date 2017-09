Retos del nuevo secretario de Seguridad de Medellín, según expertos

Recuperar la seguridad es el plan bandera del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien le falta un poco más de dos años de administración para bajar los índices de criminalidad, responsabilidad que no solo recae sobre él sino también sobre el secretario de Seguridad, Andrés Tobón.



Precisamente, uno de los principales retos del nuevo secretario es reducir la tasa de homicidios de 20 por cada 100.000 habitantes a 15. De lograrlo, sería la cifra más baja de la historia en la ciudad. De hecho, esa meta se trazó la Alcaldía de Medellín este 2017, pero los índices de asesinatos aumentaron: en lo corrido del año van 362 casos, 11 más que en el periodo anterior.

Jorge Giraldo, experto en seguridad urbana y decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Eafit, dijo que la Administración se debe centrar en bajar los homicidios y en eliminar el control territorial que los combos imponen en los barrios.



El experto aseguró que Tobón recibe la Secretaría casi a mitad de gobierno sin una idea muy clara de cuál es la estrategia de seguridad. La de su antecesor, Gustavo Villegas, fue el sometimiento de las bandas criminales a la justicia, pero al parecer, se acercó tanto a los criminales, que la Fiscalía lo acusa de tener nexos con la ‘oficina’.



“Tobón ya anunció que esa no será su estrategia, pero no hay claridad de la estrategia. Los retos son grandes, llevamos casi dos años de estancamiento en indicadores de seguridad y aunque era difícil seguir avanzando, la Alcaldía estaba advertida de que requería de cambios importantes en estrategias y políticas”, resaltó.



Para el decano, Medellín necesita una política de convivencia porque según él, Villegas estaba más enfocado en los diálogos con los combos que en la cultura ciudadana.

​

El personero de Medellín, Guillermo Durán, afirmó que otro de los desafíos es combatir las rentas criminales como la extorsión y el microtráfico, que fortalecen las estructuras ilegales. “El nuevo secretario debe crear políticas para contrarrestar estas rentas y, para eso, necesita del respaldo de la institucionalidad y de la rama judicial”, agregó.



El representante del Ministerio Público dijo que Tobón tiene la responsabilidad de bajar los índices de homicidios, de hurtos callejeros, de desplazamiento forzado, de amenazas y de lesiones personales lo que, según él, solo se logrará combatiendo las rentas criminales.

Max Yuri Gil, sociólogo y experto en violencia urbana, afirmó que hay una pérdida de confianza en algunos sectores de la sociedad por la captura de Villegas. “Tobón llega a remplazar a alguien que está en la cárcel por presuntos nexos con el crimen organizado. Entonces, en esa medida, la reconstrucción de esa confianza es un desafío grande”, añadió.



Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo (Corpades), dijo que la primera tarea del secretario es tranquilizar a la ciudad tras constantes enfrentamientos entre combos.

Critican su perfil

Tobón es politólogo y magister en Estudios Humanísticos de Eafit, reconocido por su tesis: ‘Confianza no es miedo’, publicada como un libro. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín es “experto en temas de seguridad, cuenta con trayectoria en el campo docente donde ha dictado cátedras y cursos sobre esa materia. Fue consultor del Centro de Análisis Político de Eafit en proyectos de política pública de seguridad y convivencia”.



Antes de ser nombrado se desempeñó como secretario de Seguridad encargado de Medellín y como subsecretario de Gobierno, “pero más allá de la academia, no ha hecho nada en campo que lo prepare para ese cargo, el más importante en la alcaldía de Gutiérrez, quien en campaña prometió bajar los índices de criminalidad”, dijo Gil.

El sociólogo explicó que en el tema de seguridad hay un reto especifico, el diálogo ciudadano y el nuevo funcionario ni siquiera se ha acercado a los jóvenes. “No está preparado para enfrentar la grave situación de inseguridad que hay en la ciudad: el incremento de los homicidios, los conflictos en Altavista, Robledo y en la comuna 13”, recalcó.



Gil criticó que Tobón no tenga un corte militar ni experiencia para un cargo con tanta responsabilidad. “El perfil académico en ciertos contextos puede ayudar a alimentar un debate argumentado, pero él llega sin experiencia y carga una cruz porque el alcalde dijo que le ofreció el puesto a varias personas y nadie aceptó, entonces queda como una consolación”, añadió.



Para el sociólogo, Gutiérrez insiste en tener un gabinete con un perfil empresarial y gerencial, sin mayor conocimiento de lo público.



Entre tanto, Quijano dijo que el secretario tiene un perfil administrativo y que necesita rodearse de experiencia: “Él puede cumplir una buena función si se rodea bien, de lo contrario, sus pasos serán en falso”.



El experto de Eafit dijo el perfil de Tobón es distinto porque es un hombre joven con formación académica y con más estudios en convivencia que en seguridad, y sin tanta experiencia como el anterior, pero que a su favor tiene una carrera transparente, del que cabría esperar que honrara el servicio público.



Giraldo afirmó que el problema no es si es académico o no, es no tener clara cuál será la política pública. "Retomar los temas de convivencia debe ser el punto de partida para el nuevo secretario: aprender de las experiencias de la ciudad de los últimos 15 años, incluso de la última administración, con instrumentos muy interesantes y prácticas evaluadas internacionalmente", concluyó.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

MEDELLÍN