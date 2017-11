El restaurante para mascotas que funciona en Medellín

Simona, una labradora color chocolate de cuatro años, entra desesperada al restaurante. Se sienta junto a su dueña, pero la impaciencia es notoria. Ellas llevan viniendo al restaurante hace ya bastante tiempo por lo que la labradora ya sabe de dónde le traen su menú y no pierde de vista al personal que las atiende.

En el restaurante hay una variada opción alimenticia para personas y mascotas. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Cuando su pedido se acerca, en su respectivo recipiente, la emoción es evidente. Casi no deja que le pongan su comida en el suelo y no demora en comerla con ansia.

Como ellas, son varios los dueños de perros y gatos que encontraron en Paladar y Corazón, ubicado en la calle 30 con la 79A, Belén, un sitio en el que les ofrecen no solo una variada carta de comidas a las personas, sino también a las mascotas para que compartan juntos, alrededor de una mesa, como cualquier grupo familiar.

Nuestro concepto es que las personas puedan venir, comer ellos y sus mascotas también

Este proyecto fue incubado en una de las aulas de clase de la corporación universitaria Unisabaneta por las estudiantes Mary Correa y Sandra Tobón.

Ellas estaban realizando una investigación acerca de ideas de negocio para la cátedra de empresarismo y emprendimiento. “Nos pareció viable esta idea, nos fuimos enamorando de ella y la hicimos realidad”, explica Mary, negociadora internacional y socia del restaurante.

Este se espacio se ha convertido en un lugar de encuentro para los amantes de perros y gatos. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

“Nuestro concepto es que las personas puedan venir, comer ellos y sus mascotas también”, agrega.



Para Sandra y Mary es de vital importancia sacar a los animales de compañía de su rutina, que no siempre coman lo mismo. “Nosotras acá tenemos una opción de mecato que, además, son nutritivos, saludables y naturales para los peluditos”, explica.



La opciones de comida no son solo pasabocas, aquí hay menús especializados de acuerdo con los gustos de cada animal. Tienen, también, una línea de horneados que es una marca propia. Tortas, cupcakes y brownies, igualmente, hacen parte de la oferta alimenticia del lugar.

El alimento para las mascotas viene en un recipiente especialmente diseñado para ellas. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

“Nos gusta mucho la atención y el hecho de que podamos traer nuestra mascota. Además, está la ventaja de tener un menú para las personas y otro para las mascotas”, comenta Paula Salas, cliente de Paladar y Corazón.



Toda la oferta de alimentos del restaurante para los animales está avalada por la nutricionista María Isabel González, quien tiene un máster en Nutrición y alimentación de perros y gatos de la universidad de Sao Paulo, en Brasil.

González supervisa todos los productos que ingresan y que se producen en Paladar y Corazón. “Mi función consiste en verificar que los productos tengan las cantidades adecuadas para las mascotas”, dice la nutricionista.



Otra de las líneas que hacen la diferencia de este lugar es la celebración de fiestas, sobre todo, cumpleaños. Manejan tres paquetes básicos, aunque las personas los pueden acomodar de acuerdo con sus necesidades.

Las celebraciones de los cumpleaños incluyen la torta, decoración, helado y regalos para las mascotas. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

El primero es para una sola mascota. Este consta de una torta o muffin pequeño, dependiendo del tamaño del animal. El segundo paquete es para cinco mascotas y el tercero para ocho.



“Aquí realizamos celebraciones para los dos casos: mascotas y personas, pero nuestro plus es, especialmente, para los animales”, aclara Sandra Tobón, administradora de profesión y socia del restaurante.



Todos los paquetes incluyen la decoración, torta, snacks y a los invitados, como en cualquier fiesta, se les da el helado, las golosinas y los regalos.



“Nosotros nos encargamos de todo: de hacer la torta del color y del sabor que ellos quieran. Las tenemos de zanahoria, carne o pollo. Normalmente las celebraciones duran entre una hora y media y dos horas”, cuenta Mary.

Aunque en el restaurante se encuentra un menú variado para las personas, son las mascotas el principal objetivo del negocio. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

También, agrega, que para la gente a veces suena extraño la celebración de un cumpleaños para un perro. Pero, para ellas, es normal, “porque no están atendiendo a un animal sino a un miembro más de la familia”.



Precisamente, en las celebraciones se juntan muchos miembros de la familia, y esta reunión se convierte en un intercambio de experiencias con las demás personas que llegan al sitio.



Los temas en el restaurante se convierten en tertulias donde el protagonista es el animal. Los más comunes son de adopciones o rescates. “Cuando se van de aquí se van llenos de regalos”, afirma la administradora.

Toda la alimentación tiene el aval de una nutricionista especializada en alimento para perros y gatos. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Para evitar que se crucen celebraciones, los interesados deben hacer reservas mínimo con tres días de anticipación para poder organizar todo con el mayor detalle posible.



El domingo es el día por excelencia para reunirse el mayor número de familiares.

Cada vez son más los espacios que se abren al público en donde las mascotas son consideradas un miembro más de la familia, como Simona, que ya ve a Paladar y Corazón como el espacio ideal para pasar el domingo en familia.

Guillermo Ossa Riaño

Fotoperiodista de EL TIEMPO