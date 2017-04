Rescatan turista chilena que llevaba 5 días perdida en Guatapé

Lo que debía ser un paseo de tres horas, a la turista chilena Nicole Ríos se le convirtió en un suplicio de cinco días tras extraviarse en zona boscosa entre Guatapé y San Carlos, Oriente antioqueño.

La ciudadana austral, de 30 años, fue encontrada en la mañana de este domingo por personal de rescate como bomberos de Guatapé, Fuerza Aérea Colombiana, Dapard y personal del grupo Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (Brac).



“Como no encontré el sendero comencé a caminar en la dirección opuesta, no llevaba nada en la mochila pero en el camino encontré varias cabañas abandonadas en las que me pude provisionar mejor”, contó Nicole.

La primera noche fue la más terrible, los siguientes días tenía la incertidumbre si llegaría a alguna parte...si volvería a mi país FACEBOOK

Un equipo de pararrescatistas con grúa de rescate del Comando Aéreo de Combate No. 5, CACOM5, apoyó las labores de búsqueda y salvamento adelantadas en tierra por bomberos, el BRAC, socorristas y el Dapard. La joven fue hallada en la mañana de este domingo.

Según el Comando de Combate Número 5 (Cacom 5) de la Fuerza Aérea, con las labores de búsqueda que se adelantaron en días anteriores, “se logró determinar un punto por donde posiblemente se podía encontrar a la mujer extraviada, pero por las condiciones geográficas del terreno, el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana no podía aterrizar, haciéndose necesaria la inserción aérea de un equipo de búsqueda”.



Este domingo, con nuevas indicaciones, el helicóptero sobrevoló río abajo sobre el municipio de Guatapé, ubicando una casa a la orilla, donde se presumía que era el punto exacto donde se hallaba la ciudadana extranjera.



Y allí estaba ella. La turista fue encontrada sana y salva para posteriormente ser trasladada por la Fuerza Aérea Colombiana hacia el municipio de Guatapé donde estuvo en un centro de salud para ser evaluada.

“La primera noche fue la más terrible, los siguientes días tenía la incertidumbre si llegaría a alguna parte…a algún lugar habitado o si volvería a mi país”, narró la joven, quien agradeció la preocupación de aquellos que estaban pendientes de su situación.



Durante Semana Santa, los organismos de rescate realizaron dos misiones de búsqueda y salvamento de personal, que permitieron el rescate de 12 personas extraviadas en zonas boscosas de diferentes municipios de Antioquia.



El primero fue el pasado jueves en Cerro Tusa, Venecia (Suroeste) al rescatar a 11 excursionistas extraviados. El último fue el caso de Nicole.

