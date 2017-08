Renació el periódico que informa con humor

El periódico The Paisa Times no es una idea nueva. Nació en los años 90 mientras Mario Mosquera Mejía, o Mario Tierra, como es conocido, caminaba por la avenida Roosevelt, bajo el viaducto de la línea 7 del metro de Nueva York, en Queens, que es conocida popularmente como ‘Expreso Internacional’, pues recorre barrios donde residen comunidades procedentes de numerosos países.

Por aquellos días, viajó a la capital del mundo en busca de algunos trabajos que le permitieran enviar a su casa algo de dinero, porque como ha recalcado muchas veces, “no es que uno sea pobre, sino muy falto de plata”.

Allí, en medio de los negocios latinos que colman los alrededores de la Roosevelt o de Northern Boulevard en Queens, pensó en sacar un periódico para representar los temas coyunturales de la comunidad latina en Nueva York mediante el humor propio de un antioqueño de esos de carriel y sombrero.



Junto a su amigo Carlos Mario García, cotizó cuánto podría costar un impreso en esta ciudad. Y se dio cuenta de que con lo que ganaba producto de sus presentaciones con la trova era posible comenzar a desarrollar este sueño.



Fueron 5.000 ejemplares los que tuvieron que competir en las esquinas con los diarios gratuitos que había en la ciudad. Publicaciones latinas, chinas, árabes y noticiarios locales eran algunos de los contrincantes que se codeaban con el The Paisa Times en las tiendas cercanas a las estaciones de la línea 7 del metro.



La idea empezó a calar en los latinos nostálgicos por su tierra que trabajaban en la ciudad que no duerme. De forma extraordinaria el contenido que se publicaba en el Times paisa comenzó a generar un interés en los públicos hispanos por el humor y la calidad de los temas expuestos.

Mario, nostálgico, recuerda que llegó el punto en que al periódico se lo robaban completo de los stands para llevarlo a otros estados. “Descubrimos que había un muchacho que se los llevaba para Boston, entonces la gente de allá empezó a pedirlo. Incluso, también resultaron algunos números en Miami”, comentó.



En pleno apogeo de su creación y mientras resolvía sus problemas de visado, se regresó para Medellín y dejó a una persona como encargada de administrar el Times. Continuó desarrollando la escritura desde aquí y, una vez terminaba, la enviaba para que allá se ensamblara y se distribuyera.



Al legalizar su situación y volver, dos años después, se topó con que la marca la había registrado aquel administrador provisional como si fuera suya. Hasta ahí llegó su participación en el Times paisa, pues ante la ley, el periódico no era de él. Confiesa que fue una ‘primiparada’.



Vinieron un sinnúmero de conflictos con aquel administrador que se quedó con la marca, y se sintió el cambio de creatividad que había entre las ocurrencias de Mario Tierra y el trabajo que en una forma desafortunada desarrolló ‘el nuevo dueño’.

El periódico se fue a pique. Incluso, hasta cambió varias veces de propietario, pero con ninguno tuvo la chispa que le aportaba el trovador paisa. “Muchos intentaron pero no pudieron, porque usted sabe muy bien que el humor no lo enseñan en ninguna parte”, dijo.



Ahora, luego de muchas idas y vueltas en su vida, logró hacerse socio de una señora llamada Mercedes Hoyos Hoyos, a quien le propuso el proyecto de publicar los temas cotidianos con el humor antioqueño.



Luego de por lo menos 20 años, The Paisa Times volvió a circular. Esta vez no lo hizo en los bajos del metro en Queens. Lo hizo en Medellín, desde donde volvió a tener vida propia.



La primera edición de este coleccionable mensual se lanzó el pasado 27 de julio. El primer lote de 10.000 ejemplares fue impreso en la ciudad de Manizales, donde dice, pudo encontrar calidad y economía.



Esta idea busca volver a llegar a los Estados Unidos. Mientras tanto, su distribución se realiza en las calles de Medellín y a través de su página en Facebook (The Paisa Times).



Mario es consciente del potencial de su periódico y espera que regrese a lo alto.



DAVID FONSECA ARIAS

​davfon@eltiempo.com

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN