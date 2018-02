Registraduría inicia trámite para que Belén de Bajirá vote en Chocó

A la par que la Gobernación de Antioquia busca detener el traslado de las mesas de votación de los corregimientos de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente al Chocó, la Registraduría Nacional comenzó la modificación de los tarjetones y formularios que estarán en las mesas de votación en los corregimientos

Eso luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenara adecuar la logística para que los habitantes votaran por Representantes a la Cámara chocoanos, el próximo 11 de marzo.

El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, contó que ya fueron notificados del fallo del tribunal y que acataran la sentencia con el traslado 58 mesas de votación de un departamento al otro.



El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que las mesas no se pueden cambiar; no está en las competencias de un juez cambiar el censo electoral y no puede definir los límites territoriales, por lo cual trasladar la votación al Chocó es una medida que no tiene forma de cumplirse.



"Nosotros creemos que es un fallo que no puede cumplirse, que las mesas de votación seguirán en el departamento de Antioquia y que se necesita un fallo de una jurisdicción superior como, la Corte Suprema de Justicia para dar claridad sobre el tema", añadió Pérez.

El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se conoció el pasado viernes, revocó la decisión de un juez de Bogotá que suspendió el traslado de los cuatro corregimientos de Antioquia a Chocó, hasta tanto se resolviera el pleito limítrofe.



El tribunal le ordenó a la Registraduria que en un plazo de tres días realizara las actuaciones administrativas necesarias para para que los habitantes votaran por la circunscripción del departamento del pacífico.



Por primera vez en la historia, los habitantes de estos corregimientos, que antes aparecían en el mapa de Antioquia, votarán por candidatos del Chocó. Desde los años 50 hasta el 2014 los bajirenses ejercieron su derecho al voto en Antioquia.



Tras 17 años de conflicto limítrofe entre ambos departamentos, para quedarse con la soberanía del corregimiento, de 16.000 habitantes, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) confirmó en junio del año pasado que el pueblo se ubicaba, sin dudas, en el mapa del Chocó.

Desde los años 50 hasta el 2014 los bajirenses ejercieron su derecho al voto en Antioquia. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El potencial electoral de estas localidades asciende a 5.761 votantes, distribuidos en 4.414 en Belén de Bajirá, 493 en Blanquicet, 357 en Macondo y 497 en Nuevo Oriente.



Henry Chaverra, coordinador de Prodefensa de Belén de Bajirá, contó que, en diciembre pasado, la Registraduría decidió que los habitantes de esos corregimientos tenían que seguir votando para Antioquia. “Hicimos una acción de tutela para que eso cambiará, pero no falló a favor de nosotros, entonces acudimos a la segunda instancia y el Tribunal de Cundinamarca, el pasado viernes, falló a favor de nosotros”, añadió.



