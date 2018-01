En seguridad vial escolar, no todos los conductores hacen la tarea

Una mañana tranquila y despejaba marcaba el comienzo de la temporada escolar. Las calles, que se vieron despejadas en el último mes, volvieron a coparse de vehículos aglomerados en lugares aledaños a las instituciones educativas para dejar a los escolares.Sin embargo, quienes fueron recibidos con un examen no fueron los estudiantes, sino los conductores de vehículos, especialmente los de transporte escolar.

Una evaluación que era necesaria, pues el año pasado se rajaron. En ese año la secreataría de Movilidad realizó 169 operativos de control en el que impartieron 930 comparendos y hubo 137 inmovilizaciones según contó Humberto Iglesias, secretario de esa dependencia.



“La estrategia tiene dos componentes: un tema de control con los agentes de tránsito quienes verificarán que los vehículos tengan la documentación al día, y un aspecto pedagógico con educadores viales que socialice con conductores y padres de familia, la importancia de la seguridad vial en los escolares”, explica el funcionario.

Desde las 6:15 de la mañana, más de 10 vehículos de transporte escolar fueron inspeccionados en la carrera 84 con la avenida San Juan, cerca al colegio La Presentación.



Uno de ellos fue el de Juan David Builes, quien lleva más de 10 años como conductor de escolares. “En mi caso, tenemos unos seguros y pólizas que cubren a los niños que van dentro del vehículo lo que es muy importante. Estos controles deberían de hacerlos regularmente para que todos tengamos documentos en regla y no tener problemas como los que han tenido algunos de los que han cogido aquí”, dice.



Sobre las 7 de la mañana ya iban dos infracciones impuestas a vehículos de transporte escolar. Según la secretaría de Movilidad, las infracciones más frecuentes en transporte escolar son: falta de documentos como SOAT, revisión técnico-mecánica y extracto del contrato de servicio; además, ausencia del adulto acompañante y sobrecupo.



Según la dependencia, conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios (C16), acarrea una multa de 390.615 pesos.

Además de esos automotores, el operativo de control también abarcó a vehículos particulares.

La estrategia también tiene un componente pedagógico para generar conciencia sobre tener al día todos los documentos para realizar la actividad. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

“Yo traigo a mi hija en moto, pero siempre con casco y chaleco. No deja de ser riesgoso pues la movilidad es tremenda en Medellín. Falta mucha educación vial, sobre todo en los motociclistas. Y si no vea…”, cuenta uno de los inspeccionados al señalar a otra motocicleta.



A pocos metros, un agente de tránsito detiene a un hombre en moto que llevaba a su hijo adolescente como parrillero, pero sin casco. El conductor, aparte del sermón y un folleto educativo sobre seguridad vial, también se llevó un parte de 390.615 pesos (C24).



Por su parte, Iglesias aclara que un vehículo particular no cumple con las exigencias mínimas para que sea catalogado como transporte escolar.



“Un padre de familia debe saber antes de contratar a un vehículo de transporte escolar es que no hagan el contrato directamente con el conductor del automotor, sino que tiene que ir regulado por la institución educativa y la junta de padres de familia para garantizar que se tenga al día tanto la documentación como las pólizas”, explica el funcionario.

Respetar los límites de velocidad, no exceder el cupo de pasajeros y portar la identificación externa de los vehículos son otras recomendaciones para evitar multas.



De otro lado, Óscar Suescún, representante de la empresa Alto Nivel, que tiene 207 vehículos habilitados para servicios empresariales y escolares, explicó que cuentan con lo máximos estándares de seguridad en las rutas escolares que cubren para siete instituciones educativas del valle de Aburrá.



“Desde hace 6 años controlamos la operación vía satélite. Ahora también contamos con una app que le envía a los padres información en tiempo real sobre la ruta”, explicó el directivo.



Añadió, que si bien a su empresa no los afecta tanto la informalidad por enfocarse en colegios de estratos altos, sí hizo un llamado de atención para que realicen mayores controles en general, pues de las 174 empresas, poco más de 20 cumplen con toda la normativa exigida por el Ministerio de Transporte.



