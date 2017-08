Combos tienen amenazados a dos rectores en Medellín

La ola de violencia del corregimiento de Altavista de Medellín no para. Los combos amenazaron de muerte a dos rectores de colegios públicos en menos de una semana y 170 estudiantes desertaron de la escuela el pasado viernes.

A lo que se suma que los homicidios tienen un aumento del 111 por ciento con respecto del año pasado y que van 88 familias desplazadas, según datos de la Personería de Medellín.



El primer rector amenazado fue el de la Institución Educativa Pedro Octavio Amado, Alberto Lan Fuentes y esta semana, el turno fue para la rectora del colegio Ramón Giraldo Ceballos.



Lan contó que recibió un sufragio con un mensaje de condolencias dirigido a su familia por su muerte y tres días antes, la secretaria del colegio recibió una llamada en la que le advirtieron que el rector tenía que irse de inmediato. “Nunca, durante 17 años como rector del colegio, tuvo problemas”, dijo.

El rector no le atribuyó el hecho a ningún actor en específico ni alguna acción particular que estuviera llevando a cabo, pero señaló que el problema de violencia en esa zona de Medellín “es muy difícil, las cosas están complicadas. Hay mucha violencia, pero los colegios no pueden ser escenarios del conflicto, es la reflexión que queda”.



El personero delegado para Los Derechos Humanos, Juan Fernando Gómez, dijo que La Fiscalía y la Alcaldía activaron una ruta de protección para los rectores y su núcleo familiar y que serán reubicados en otras instituciones educativas.



Asimismo, el representante del ministerio Público aseguró que la situación en Altavista aún es compleja, este año van 15 homicidios, frente a siete del año anterior, y tres fueron la última semana y causaron desplazamientos.



“Solo en el último mes van 54 casos de desplazamiento, pese a los esfuerzos de la institucionalidad para hacer presencia en el corregimiento”, concluyó.



