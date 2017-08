Estas son las recomendaciones para la misa del papa en Medellín

Tener cuidado con la ropa que se va a usar y la comida que se va a llevar a la misa del próximo 9 de septiembre con el papa Francisco, en Medellín, es una de las recomendaciones que hizo la Secretaría de Salud para evitar contratiempos.



Usar ropa cómoda, pero llevar chaquetas para abrigarse en caso de mal clima es fundamental, especialmente para las personas que van a ingresar al aeropuerto Olaya Herrera desde la noche anterior. El día de la misa, que empieza a las 10 a. m., aproximadamente, es indispensable usar protector solar, gorras, sombreros y lentes. No se pueden entrar sombrillas ni carpas.

Asimismo, se recomienda llevar líquidos para mantenerse hidratados, ojalá agua y jugos de caja. Quienes van a llegar desde la noche anterior deben consumir al menos un litro y medio de líquido. Es importante empacar frutas, productos de panadería sin queso, carnes frías empacadas al vacío y mecato. Las carnes, tamales, fiambres, arroz, lácteos, ensaladas, bebidas energizantes, no son recomendables.



“Las personas enfermas, que se sientan con fiebre o congestionadas, es ideal que no asistan, primero por la posibilidad de contagiarse o contagiar a otros, además es un espacio abierto, no se recomienda que asistan personas con dificultad para caminar, mujeres en embarazo o personas que necesiten oxigeno parta desplazarse”, explicó Claudia Arenas, secretaria de Salud de Medellín.

No se recomienda que asistan personas con dificultad para caminar, mujeres en embarazo o personas que necesiten oxigeno parta desplazarse FACEBOOK

TWITTER

La funcionaria también dijo que es importarte llevar documentos en los que conste el tipo de sangre y si hay alergias a algún medicamento. Además, quienes deban seguir tratamientos deben llevar sus medicamentos para tomarlos durante la misa.



En caso de que se presente algún incidente de salud, se tienen disponibles 56 puntos de atención en el aeropuerto. Además, para todos los eventos del Papa habrá 1.912 puntos de atención, tres helicópteros, 149 ambulancias de atención básica y 51 de atención medicalizada.



También se declara la alerta naranja en todas las IPS de la ciudad y en todas las instituciones de salud que presten servicios de urgencias de baja, mediana y alta complejidad.

Otras medidas de inspección y vigilancia

Entre tanto, la secretaria dijo que en las últimas semanas se han hecho controles a hoteles, restaurantes, cafeterías, discotecas, bares, centros de estética y supermercados.



Entre las acciones preventivas se han realizado 180 actividades de asistencia técnica con las IPS. También, se han hecho 3.200 visitas de inspección a lugares de hospedaje y alimentación, de las cuales 70 por ciento han dado resultados favorables y 30 desfavorables. Asimismo, se han analizado 1.887 muestras de alimentos y se ha capacitado a 5.142 personas en normatividad sanitaria, puntualizó Arenas.



MEDELLÍN