Recicladores, los pulmones de las ciudades

09 de marzo 2017 , 08:21 a.m.

“Medellín no se puede quedar sin recicladores. ¿Cómo sería el basurero y el medio ambiente?”. Así responde Josué García, reciclador de oficio desde hace 16 años, a la pregunta de qué pasaría si la ciudad se queda sin este oficio, que tuvo su Día Internacional el pasado primero de marzo.

Como él, en la ciudad hay más de 3.000 personas que sobreviven gracias a este oficio. Sobreviven porque la gran mayoría gana menos de un salario mínimo al mes, trabaja más de 10 horas y no están afiliados a seguridad social o pensión, por lo que no pueden aspirar a una jubilación, según explicó Leonardo Gómez, director administrativo de Recimed, acopio de reciclaje ubicado en el barrio Prado y una de las ocho agremiaciones de recicladores que hay en Medellín.

Además, los recicladores arrastran, a diario, carretas en las que pueden llevar más de 200 kilogramos de material reciclable, comentó Carlos Miguel Zapata, reciclador desde hace 18 años, y representante legal de Recimed.

Él comenzó en este oficio porque perdió su trabajo, su compañera sentimental estaba en embarazo, y “yo no me podía quedar en la casa”. Cogió un costal y comenzó a recoger reciclaje en su barrio.

Estigma que desaparece

Los ingresos diarios de un reciclador pueden variar, algunos días pueden ser 12.000 pesos y otros, unos 25.000 pesos. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Cuando Carlos comenzó tenía pena. “Si veía que un conocido iba en un bus, me agachaba”, contó. Esto porque sentía vergüenza de ser identificado como reciclador, “antes nos llamaban desechables”. No obstante, Carlos reconoce que desde que comenzaron a uniformarse y capacitarse, la labor se ha dignificado y ya las personas no les temen. Él se ha enamorado de su trabajo.

Lo mismo sucedió con María Donelia Carmona, esposa de Josué García. Ellos llegaron a Medellín como desplazados en el 2000, luego de que grupos armados los amenazaran de muerte si no dejaban su casa en Sonsón. “Nos vinimos con un pantalón encima del otro”, contó Donelia para hablar de que cuando llegaron al barrio La Libertad, comuna 8 (Villa Hermosa), no tenían muchos recursos.

En principio fue su esposo quien comenzó a trabajar como recicladora, sin embargo, él se enfermó y debió ser hospitalizado. “A mí me daba mucha pena tocar las bolsas, pero él se enfermó y dije: ‘me tocó a mí’”, dijo.

Su esposo ya le había comentado dónde era el acopio, así que todos los días, cuando bajaban al hospital (cercano a Recimed) se iba recogiendo reciclaje para venderlo, lo mismo cuando regresaba a su casa.

Según Gómez, cerca de un 80 por ciento de los recicladores son de oficio, y el otro 20 por ciento se reparte entre ocasionales y habitantes de calle.

Labor ambiental

Según cifras de la Secretaría de Medio Ambiente, en promedio cada mes los recicladores recuperan 360 toneladas de material reciclable. En su mayoría se trata de cartón y papel, seguido por productos plásticos y de pasta.

En tanto, en el Relleno Sanitario La Pradera cada día son depositadas 3.300 toneladas de residuos.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de EL TIEMPO

marfon@eltiempo.com

