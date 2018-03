Rechazan asesinato de líder indígena en Caucasia, Antioquia

“Para nosotros es una preocupación muy grande que nuestras comunidades indígenas estén inmersas en los problemas de orden público que hoy que se presentan en el Departamento, que tengamos comunidades desplazadas o confinadas en sus territorios, o estén amenazadas”. Así se manifestó la gerente indígena de Antioquia, Llanedt Martínez, tras el homicidio del comunero de la comunidad Senú, Julio Urango, en la noche del pasado jueves 1 de marzo.

En los hechos, que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, resultó herido en el brazo otro indígena, yerno de Urango. Este se encuentra fuera de peligro según la gerencia indígena departamental.



Urango, por su parte, tenía 52 años y pertenecía a la comunidad indígena Senú, Trigre Dos del municipio de Caucasia (Bajo Cauca). José Leonardo Domicó, representante legal de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), contó que la víctima llevaba muchos años siendo parte del proceso organizativo del territorio y no informó algún tipo de amenazas en su contra.



“No teníamos conocimiento de que tuviera amenazas. Él, como la mayoría de indígenas de esa subregión del departamento, se dedicaba a trabajos en el campo. Pero lo que sí hemos denunciado es la alta presencia de estos grupos al margen de la ley en los territorios indígenas. Hay reclutamiento y confrontación entre ellos lo que pone en alto riesgo de una crisis humanitaria nunca antes vista”, contó Domicó.

Dichos grupos, añadió, no solo están en Caucasia sino en toda la subregión del Bajo Cauca, de la que hacen parte las comunidades Tigre Uno y Tigre Dos y El Delirio.



Explicó que desde el 31 de enero no cesan los combates y el fuego cruzado que pone en peligro a mujeres, niños y ancianos de las comunidades Senú en El Pando.



El conflicto en esta zona obligó al desplazamiento de más de 93 familias y tiene en riesgo de desplazamiento a otras 250 personas. Las 24 familias indígenas que salieron de Cáceres llevan más de 40 días sin poder regresar por falta de garantías.



En Ituango (Norte), 95 familias integradas por 336 personas del resguardo indígena Jaidukamá están en riesgo de desplazamiento hacia la cabecera urbana.

“Es muy preocupante y alarmante porque vemos la persecución a las comunidades indígenas por grupos al margen de la ley que las tienen como objetivo militar (…) y las intervenciones de los gobiernos no han sido suficientes para garantizar la seguridad, porque muchas familias no han podido trabajar porque tienen prohibido salir a recoger sus cosechas”, manifestó el representante de los indígenas.



Si bien en el caso de Urango no había reporte de amenazas, no significa que no haya otros líderes amedrentados. Según Domicó, hay cinco voceros indígenas en riesgo en el Bajo Cauca por lo que pide más garantías y aseguró que seguirán denunciando.



Por su parte, la gerente indígena confirmó que en la zona se han presentado enfrentamientos reiterados por lo que también solicitó mayor presencia del pie de fuerza, a la vez que hizo un llamado a las instituciones competentes para que investigue y se dé con el paradero de los responsables del crimen.



