Medellín tendrá jornada de donación de sangre

17 de julio 2017 , 08:12 a.m.

17 de julio 2017 , 08:12 a.m.

Solo una de cada 100 personas en Medellín dona sangre, según datos de la Cruz Roja seccional Antioquia. Por ello, para promover la donación, este 17 de julio se adelanta una jornada, desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.



La iniciativa, liderada por Plaza Mayor y la Cruz Roja, se desarrollará en una unidad móvil ubicada en la Plazoleta Interamericana del centro de convenciones.

“Plaza Mayor y la Cruz Roja seccional Antioquia, trabajan conjuntamente con el fin de ofrecer a todas las personas que se encuentran en un evento en el recinto, mayor seguridad y respuesta inmediata a cualquier eventualidad; y así, consolidar una apuesta real desde la prevención, preparación y atención de emergencias”, indicaron las entidades en un comunicado.



Entre tanto, de acuerdo con Carlos Arturo Vallejo, jefe de Bancos de Sangre y Tejidos del Hospital San Vicente Fundación, generalmente, el tipo de sangre que más se necesita es el O positivo, debido a que el 55 por ciento de la población antioqueña lo posee y uno de cada dos pacientes lo va a requerir.



Le sigue el O negativo que es el más frecuente dentro de los escasos, entre el 6 y el 8 por ciento de los antioqueños tiene este tipo de sangre.

El tipo de sangre que más se necesita es el O positivo FACEBOOK

TWITTER

Además de ayudar a pacientes que requieren una transfusión de sangre, la donación también trae beneficios para la salud del donante. Por un lado, en vista de que se extrae entre el 10 y el 15 por ciento de la sangre del donante, el organismo recibe un estímulo para la producción de glóbulos rojos, lo que permite oxigenar mejor los tejidos.



Por otro lado, en las personas que donan hasta dos veces al año se disminuyen los niveles de colesterol y triglicerios. Pero, también está el beneficio mental que causa la sensación de haber ayudado a alguien.



Según Vallejo, se estima que por una persona que done se atienden tres pacientes o se obtienen tres hemocomponentes. El experto, además, hizo un llamado para eliminar los mitos frente a la donación de sangre.



“Los equipos y las agujas que se usan son esterilizados y desechables, no hay riesgo de adquirir infecciones. Sin embargo, el donante debe cumplir requisitos mínimos como pesar más de 50 kilos, tener buen estado de salud, no tener ayuno de más de dos horas antes de la donación”, puntualizó.



MEDELLÍN