¿A qué se debe el incremento de la violencia en Medellín?

Medellín vive por estos días una racha de violencia que tiene atemorizados a los habitantes de varias comunas y preocupadas a las autoridades. Entre el primero de enero y el 25 de abril de este año se registraron 190 homicidios, 37 más que en el mismo periodo de 2017, lo que equivale a un aumento del 24,2 por ciento. Sin embargo, solo en lo que va de este mes se reportaron 50.

En la última semana, especialmente la comuna 13 (San Javier) ha vivido la zozobra y la tensión por causa de enfrentamientos entre estructuras delincuenciales. La situación llegó a un punto tan grave que, por ejemplo, el 70 por ciento de niños y adolescentes de la comuna 13 dejó de asistir al colegio y solo algunos pudieron retomar sus clases con normalidad este jueves, luego de que se implementara ‘Rutas seguras’, una estrategia que brinda acompañamiento de la Policía y el Ejército.



Pese a que las autoridades se articularon para brindar seguridad en la zona, James Zuluaga, defensor de derechos humanos de la 13 afirmó que las medidas no dan resultado. Este jueves, indicó, hubo otra balacera en la tarde, dejando una vez más a la población civil en medio del riesgo.



“Hay desolación y miedo total. Ayer en la noche (miércoles) hubo balaceras, diario estamos teniendo uno o dos homicidios”, dijo el líder, quien añadió que se han tenido que suspender actividades como clases de patinaje, fútbol, matemáticas e inglés, por el temor que sienten las personas.

La alcaldía asegura que más de 200 uniformados reforzarán la zona, pero los habitantes del sector dicen que no se siente la presencia de la Administración Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

También este jueves, en Santa Lucía, cerca de la comuna 13, un bus de Circular Coonatra fue incinerado. El alcalde Federico Gutiérrez dijo que sujetos se acercaron al conductor, le pidieron que abriera las puertas y, cuando la gente estaba descendiendo, le prendieron fuego.



“Este caso no es aislado a lo que está pasando en la comuna 13 o a lo que ha pasado en Robledo. Las estructuras criminales, justamente por los golpes que se les han dado en los últimos meses, han dado la instrucción, y así está por medio de interceptaciones que tienen las autoridades, de generar terror justamente para tratar de impedir que continuemos la ofensiva”, anotó el mandatario local.



El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá aclaró que hay coincidencias entre los momentos de las capturas de cabecillas de estas bandas con el incremento de la violencia.

Hay desolación y miedo total. Ayer en la noche (miércoles) hubo balaceras, diario estamos teniendo uno o dos homicidios FACEBOOK

TWITTER

Vale recordar que en días pasados, con la captura de alias ‘Sombra’, cabecilla de la Odín Robledo, se conocieron interceptaciones de mensajes en los que él daba la orden de aumentar los robos y la inseguridad en la ciudad para llamar la atención de las autoridades.



Las capturas, sin embargo, no son la única razón. El investigador social Max Yuri Gil, indicó que la principal causa es la ruptura de pactos entre los mismos grupos criminales, en los que además hay fracturas y divisiones.



Una segunda razón, considera, son las capturas de cabecillas, pues ello provoca reacomodos en las estructuras y competencias con otras para ejercer el poder territorial. “No significa que no haya que capturar, pero hay que esperar que el incremento de homicidios y la violencia se aumente”, dijo el experto.

La alcaldía asegura que más de 200 uniformados reforzarán la zona, pero los habitantes del sector dicen que no se siente la presencia de la Administración Foto: Guillermo Ossa /EL TIEMPO

Al respecto, Marta Villa, directora de Corporación Región, manifestó que aunque se reconoce que las disputas entre estructuras criminales son la causa de la ola de violencia y no es un asunto sencillo, hay cierta falencia de las autoridades al centrar la estrategia en la captura de sus cabezas, pues eso no significa una desarticulación de los grupos criminales.

La violencia no nos vence

Dicen en la Comuna 13 de Medellín, vuelven a días de angustia y dolor. Necesitamos soluciones no represión



Mi Solidaridad y amor desde la distancia#MeDueleMedellin pic.twitter.com/1Flae8j6up — Yiya Gómez (@yiyagomez) 26 de abril de 2018

Además, la respuesta de los mismos causa presión sobre la población civil, que muchas veces no tiene medidas de protección tan efectivas. “No se hace un esfuerzo sistemático por desarticular y se centra en esa parte mediática de capturar cabecillas, pero no está asociado a una política integral que ponga en el centro la protección de los derechos de los ciudadanos”, añadió la experta.



Con este punto coincide Gil, quien expresó que ninguna organización en los últimos 30 años ha desaparecido por ausencia de líderes, por lo cual se necesita una decisión estatal sistemática de acabar con dichas estructuras.

No se hace un esfuerzo sistemático por desarticular y se centra en esa parte mediática de capturar cabecillas FACEBOOK

TWITTER

Para el investigador deja mucho que desear de las autoridades que hoy se esté hablando de recuperar el territorio en la comuna 13, cuando allí sucedieron operaciones como la Orión, que dejó tantos daños no solo a los violentos, sino también a ciudadanos que nada tenían que ver con el conflicto.



Otra de las críticas es que pareciera que las autoridades actúan en el momento de atender las denuncias de coyunturas como las que por estos días vive la ciudad, pero que luego parecen olvidarse de mantener programas integrales en las comunidades, no solo con la presencia de Fuerza Pública, que por supuesto es importante, sino también con proyectos de inversión social para los habitantes, en especial los jóvenes.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

MEDELLÍN