Un rayo atravesó una vivienda en el barrio La Milagrosa, en Medellín

Un rayo que cayó durante el fuerte aguacero de este sábado en Medellín atravesó una vivienda en el barrio La Milagrosa, centro-oriente de la ciudad.



La descarga eléctrica se produjo en el tercer piso y llegó hasta el segundo. Ventanales, bombillas y hasta una cama resultaron destruidos. Así mismo, todos los electrodomésticos se dañaron, excepto la lavadora, y hay un muro que está a punto de colapsar.



Isabel Cristina Álvarez, quien vive en la casa, relató que ella y su madre no estaban cuando ocurrió el incidente y que se enteraron porque algunos vecinos, alarmados por el fuerte impacto, las llamaron y les enviaron unas fotos. “Nos asustamos mucho, porque el perrito estaba solo, pensamos que se había muerto”, dijo la joven.

El rayo cayó en el tercer piso y atravesó hasta el segundo. Foto: Archivo particular Ventanales, bombillas y todos los electrodomésticos, excepto la lavadora, sufrieron daños. Foto: Archivo particular El muro más afectado está a punto de colapsar y debe ser demolido, para evitar una tragedia mayor. Foto: Archivo particular El incidente se presentó el pasado sábado, durante los fuertes aguaceros que ocurrieron en Medellín. Foto: Archivo particular Debido al incidente no resultaron personas heridas, pues las dos personas que viven en la casa no se encontraban en el momento. Foto: Archivo particular La familia afectada está preocupada porque no cuenta con los recursos suficientes para arreglar todos los daños sufridos. Foto: Archivo particular Las autoridades de gestión del riesgo han hecho varias visitas para analizar los daños. Foto: Archivo particular Aunque la familia no fue evacuada, no puede ir al tercer piso por ningún motivo. Foto: Archivo particular

A los daños materiales que se presentaron, madre e hija viven una nueva angustia: el muro debe ser demolido para prevenir que colapse y cause una emergencia peor.



Sin embargo, según Álvarez, los bomberos y las autoridades de gestión del riesgo le dijeron que los gastos deben correr por cuenta de ellas.



“Mi mamá y yo estamos muy preocupadas, porque no contamos con los recursos para arreglar ese muro”, manifestó la afectada. El día de la emergencia, ambas recibieron ayudas humanitarias consistentes en alimentos y colchonetas. Aunque no fueron evacuadas, las autoridades les recomendaron no subir al tercer piso por ningún motivo.



EL TIEMPO está a la espera de una respuesta de parte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).



