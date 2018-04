¿Qué tanto cambió la movilidad en Medellín en 5 años?

En 2012, el tiempo promedio de viajes en el valle de Aburrá era de 33 minutos. Desde entonces, el metro pasó de 42 a 80 trenes nuevos mejorando la frecuencia, se inauguró el tranvía de Ayacucho con su metrocable línea H, se modernizó la flota de transporte público colectivo, se construyeron más kilómetros de ciclorrutas, consolidaron el sistema gratuito de bicicletas públicas EnCicla y construyeron obras como Parques del Río, Puente de la 4 Sur y Puente de la Madre Laura.Sin embargo, cinco años después, tras actualizarse la encuesta Origen Destino del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el tiempo promedio de viajes incrementó tres minutos.

Si bien el número de viajes pasó de 5,6 a 6,1 millones en ese lapso de tiempo (ver gráfico), los modos en los que se movilizan los medellinenses no presentaron mayores variaciones.



Los viajes a pie siguen siendo los preferidos por los encuestados con un promedio de 26 por ciento, seguido del Transporte Público Colectivo (TPC) y en tercer lugar el uso del vehículo particular.



¿Entonces qué está pasando? Viviana Tobón, subdirectora de Movilidad del AMVA, explicó que la tasa de tenencia de vehículos particulares y motocicletas ha crecido en los últimos años a un ritmo acelerado, a diferencia de la infraestructura vial.“La motocicleta es el vehículo con mayor tasa de tenencia en los estratos 1, 2 y 3 contrario al carro particular que tiene más tenencia en los estratos 5 y 6. Sin embargo, una cosa bonita que encontramos es que la bicicleta se posiciona como el vehículo que tiene igual participación en todos los estratos”, expresó la funcionaria.

Y es que una de las conclusiones que dejó la encuesta es que el 18 por ciento de la población del valle de Aburrá tiene acceso a un vehículo privado. Además, en los últimos doce años la región pasó de tener 30 motos y 52 autos por cada mil habitantes a tener 81 motos y 66 autos.



De otro lado, Carlos Cadena, coordinador académico del Centro de estudios urbanos y ambientales (Urbam) de la Universidad Eafit, concordó en que el incremento en el número de vehículos privados sumado a la caída en los viajes en transporte público ha influido en que los modos de transporte no hayan tenido mayores variaciones.

Por su parte, Eugenio Prieto, director del AMVA, destacó el modelo construido de movilidad integrada asegurando que es modelo a nivel mundial.



“En el mundo nos miran porque somos un territorio que integramos los diferentes modos de transporte y lo hacemos bien. Pero ese sistema le está permitiendo a la gente también tener economía en lo que llaman la equidad tarifaria. Es decir, el usuario con un solo tiquete se desplaza por todo el territorio y está dentro del sistema, incluso puede salirse una hora del sistema y volver a entrar con el tiquete. Eso es muy importante”, expresó el director.

¿Y la Bicicleta?

Según plantea el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta para 2030 el 10 por ciento de los viajes en el valle de Aburrá deberían hacerse en ese modo de transporte.

En la encuesta Origen Destino 2012, este modo de transporte ocupaba un 0,7 por ciento con 36.850 viajes. Cinco años después, la cifra aumentó a 62.000 viajes, siendo un uno por ciento del total de trayectos.



“La movilidad activa ha tomado un poco más de relevancia pues hemos hecho muchísimo por la promoción de la bicicleta lo que se ve reflejado en la encuesta”, dijo Tobón.



Sin embargo, para Cadena, son muy pocos los viajes en este modo de transporte no motorizado lo que llama mucho la atención.

Lo que dice la gente

Encuesta Origen Destino 2017 Habitantes de Medellín hablan sobre la movilidad y sus trayectos Ciclista habla sobre la movilidad en Medellín

Encuesta Origen Destino 2017 Habitante de Medellín habla sobre el transporte público del valle de Aburrá Ciudadano habla sobre el transporte público del valle de Aburrá

Encuesta Origen Destino 2017 Conductor habla sobre la movilidad en el valle de Aburrá Conductor habla sobre la movilidad en Medellín

Cambió la hora pico

La situación de horarios expresada por el ciudadano, fue otro de los hallazgos que dejó la encuesta del 2017. Antes, el horario más álgido para movilizarse era entre 7 y 8 de la mañana. Sin embargo, la encuesta del 2017 reveló que la hora de máxima demanda está entre las 6 y 7 de la mañana, en cuyo lapso se realiza el 17 por ciento de los viajes del día por lo que se podría pensar en modificar los horarios de Pico y placa según la subdirectora de Movilidad del AMVA.



Añadió, que la región aún no tiene suficientes policentralidades haciendo que mucha de la movilidad de las personas sea de norte a sur o viceversa.



Sobre eso, Eugenio Prieto indicó que “si estiramos bien el valle y nos ordenamos alrededor de ese valle de ciudad metrópoli compacta, pues obviamente hay que buscar que en cada territorio la gente se mueva acorde a sus necesidades en su propio territorio y en su propio espacio. Si logramos eso, obviamente que impactamos positivamente”.



