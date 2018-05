Los planes de Hidroituango tras taponamiento de túnel de descarga

Cuando los gestores de Hidroituango se imaginaron la hidroeléctrica llena de agua, era tras una ceremonia con bombos y platillos para celebrar un hito histórico acorde al proyecto de infraestructura más importante que se está construyendo en el país.



No como se ve ahora. Como una medida forzada para evitar que el represamiento del río Cauca ocasione una tragedia en las comunidades de la zona de influencia.

Y es que la obstrucción parcial que se presentó en el túnel de desviación, causada por una falla geológica en la zona el pasado 28 de abril, se agravó por un nuevo derrumbe, lo que ocasionó un taponamiento total.



Esta situación, según informó EPM, provocó una reducción del caudal del río Cauca aguas abajo y un represamiento aguas arriba.



John Maya Salazar, vicepresidente Ejecutivo Gestión de Negocios EPM, explicó que seguirán trabajando en cuatro frentes que son: quitar los tapones a los otros túneles que tenía el proyecto, con el propósito que el agua corra por ellos; subir el nivel de la presa para obligar a que el agua fluya a través del vertedero; diálogo con las comunidades impactadas; y gestión ambiental para proteger la fauna.

“Veníamos con una situación muy favorable en términos de que la evacuación de las aguas del Cauca por el túnel iba aumentando paulatinamente, pero desafortunadamente se presentó un nuevo derrumbe dentro del túnel que lo taponó en un 100 por ciento”, explicó Maya.



Agregó, que la situación tiene dos repercusiones: la primera se da aguas arriba, zona de influencia de Ituango, Toledo, Peque, Sabanalarga, Liborina, Olaya, Buriticá y Santa Fe de Antioquia. “Aquí el embalse comienza a crecer de manera variable dependiendo del volumen de caudal que le entre al río y del volumen del mismo cañón”, explicó el vocero de EPM.



La segunda, se presenta aguas abajo, impactando también a Ituango, Briceño, Valdivia y su corregimiento de Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí. En estos, el caudal ha mermado a niveles de un verano crítico afectando gravemente actividades económicas de la región, como la pesca.



¿Qué se está haciendo? La empresa explicó que la estructura de la hidroeléctrica cuenta con otros tres túneles de entrada a diferentes alturas que están taponados. “Tenemos dos túneles llamados 1 y 2. El segundo ya tiene un nivel alto de represamiento por lo que avanzamos en hacer voladuras en el primero y quitar los tapones que tiene para que por allí pase el agua. Se han hecho dos voladuras pero el rendimiento no ha sido el esperado”, dijo Maya.

En el túnel 2, EPM dispuso de unas bombas para remover el agua pero el caudal ha sido más grande de la capacidad de dichas bombas. También se avanza con el lleno prioritario en la presa esperando que llegue a una altura necesaria (cota 410) para abrir el vertedero y que por allí salga el agua represada.



Hay más. El proyecto también cuenta con un túnel intermedio del que se subieron las compuertas para un mayor rendimiento.



Sin embargo, Maya fue enfático en decir que la prioridad es la seguridad de las comunidades aledañas, por lo que les pidieron evitar estar cerca de las orillas del río Cauca o ingresar a su cauce, así como mantenerse informada a través de las emisoras locales y los mensajes oficiales emitidos por la alcaldía del municipio, el Dapard, la Cruz Roja, los bomberos y EPM.



El riesgo, explicó Maya, es que la fuerza del agua represada en el túnel taponado lo destape y salga el caudal de manera no controlada lo que puede causar estragos aguas abajo.



Sobre las causas de los derrumbes, el directivo aclaró que los trabajos de la central hidroeléctrica no tuvieron que ver ya que “fue un evento súbito que no estaba previsto y ocurrió 700 metros arribas de donde están ubicadas las obras de la presa”.



Pese a las acciones adelantadas, aún no hay claridad sobre una fecha estimada para normalizar la situación o sobre si lo ocurrido afectará el cronograma de obras, que en julio tiene planeado el llenado de la represa (de manera programada) y en diciembre comenzar la operación de la primera de las ocho turbinas que generarán los 2.400 megavatios de energía.



