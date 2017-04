‘Pude tomar un arma pero preferí un micrófono’

“Caminamos por callejones, por los cuales no anda cualquiera. Donde se encuentran mujeres buscando comida pa’ sus hijos, trabajando de rameras. Algunos se sorprenden, digo rameras y no comprenden que en los barrios bajos el empleo es escaso y por eso madres se venden”.



De esa manera, el grupo de rap Conexión Irreverente le canta a las injusticias sociales y al conflicto armado desde un sentido crítico, contestatario y de protesta.

Michael Yepes (‘Ney Caido’), Karina Calle (‘Wayra’), Brayan Ríos (‘FL’) y Arnold Muñoz (‘Emes’) son los integrantes de la agrupación urbana que nació en la comuna 13, ubicada en el occidente de Medellín.



Según ‘Ney Caido’, el grupo se formó en el año 2015 en AgroArte, proyecto que reúne personas con el propósito de emparejar las diferencias e impulsar nuevas acciones sociales.



A partir de la fecha, los cuatro raperos comenzaron a componer canciones que reflejan temáticas como la educación, la pobreza, los imaginarios sociales, las pandillas, el dinero y las drogas, pero también el folklore de Colombia y la alegría de sus ciudadanos.

En algunas ocasiones, Conexión Irreverente ensaya en el estudio de la Casa Morada, un espacio cultural ubicado en la Comuna 13 (San Javier). Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

En los sencillos además plasman sus experiencias. “Yo digo que es a partir de las vivencias. Nosotros habitamos o venimos de ciertos lugares con un contexto violento. Tenemos nuestras historias y un pasado que nos marcó mucho, lo que permite expresar lo cotidiano”, contó ‘Ney Caido’, quien agregó que siendo habitante de un barrio popular pudo tomar un arma pero prefirió un micrófono.



“Lo decidí porque el pasado me ha servido como espejo para proyectarme de manera positiva y no reflejar esos sucesos con un arma, sabiendo que podemos hacerlo con letras, poesía y crítica”, indicó el joven.

Por otro lado, en territorios donde la Fuerza Pública, las guerrillas y los paramilitares han sido protagonistas, Conexión Irreverente forma a grupos pequeños de personas con semilleros, como en las veredas Santa Ana y La Paz, ubicadas en el municipio de Granada (oriente antioqueño).

Cuatro personalidades

Entre chistes como “si lavo mi bolso se le caen 15 kilos de mugre”, ensayan los miembros de Conexión Irreverente, en un pequeño estudio, pero con grandes amplificadores.



Los cuatro cantantes tienen posturas diferentes. Michael Yepes (‘Ney Caido’) es espiritual, introvertido y reflexivo. Sumado a ello, en las canciones no solo plasma sus pensamientos y emociones sino que logra incluir varias perspectivas para recrear un guion con mensajes que se conectan.



Por su parte, Arnold Muñoz (‘Emes’) es quien tiene más experiencia musical de los cuatro artistas. Él comenzó con el rock y el punk, géneros que relacionó con el rap para manifestarse en contra de los hechos y las decisiones del “sistema”.



Brayan Estiven Ríos (‘FL’) es callado y aparte del rap, relata historias, visiones y aprendizajes con otros géneros, como el reggae y el trap. Además, ve en la música una oportunidad comercial, por lo que se dedica a la producción.



Por último, Karina Calle (‘Wayra’), de ojos rasgados y abundante cabello, es la única mujer del grupo. Ella se inclina por las artes escénicas, la corporalidad y el color, que hace evidente durante las presentaciones.



‘Wayra’ se siente alegre y orgullosa de ver a varias mujeres incursionando en este género urbano. “En el medio solo se conocían hombres. El papel de la mujer ahora es tenido en cuenta y me gusta porque también tenemos cosas por decir, sentir y pensar”, expresó la joven universitaria.

A partir de esa variedad, decidieron bautizar la agrupación con el nombre de Conexión Irreverente. Según ‘Ney Caido’, los miembros buscaban hacer una conexión entre personas que tienen posturas críticas frente al contexto social.



“Es difícil, desde una primera impresión, vernos trabajando. Sin embargo, las personas encuentran que bajo esas diferencias, se marcan nuevas tendencias”, explicó.

Primer trabajo musical

Componer una canción es un asunto complejo para los cuatro raperos, debido a que cada uno tiene responsabilidades. No obstante, eso no ha impedido construir los sencillos.



Los miembros de Conexión Irreverente llegan con ideas claras a los ensayos, en el estudio de La Sesenta Producciones, en el corregimiento de San Cristóbal.



Allí deciden sobre qué temáticas escribir, qué instrumentos utilizar y en qué tiempo hacerlo. En el proceso, no hay imposiciones al momento de plasmar palabras u oraciones. A ellos, como grupo, les interesa entregar un mensaje crítico a la comunidad.



Ejemplo de ello, es su primer trabajo musical que tiene el mismo nombre del grupo urbano. Este será lanzado de manera oficial el próximo 6 de mayo en el Teatro Lido.

Ocho canciones componen la producción, que según ‘Ney Caido’, aborda temáticas controversiales y contestatarias.



“El trabajo no tiene solo la pretensión de mostrarnos como un grupo que quiere imponer posturas en la ciudad sino como uno que marca una diferencia”, finalizó el artista.



HANIER ANTURI RAMÍREZ

hanant@eltiempo.com

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN