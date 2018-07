Presidente electo, Iván Duque, fue condecorado en Medellín

En una ceremonia llevada a cabo en el centro de eventos Plaza Mayor, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, fue distinguido con el Escudo de Antioquia categoría Oro, la máxima condecoración entregada en el departamento.



Al evento asistieron el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; y el Alcalde encargado de Medellín, Santiago Gómez.

"Recibir el honor más grande al que pueda aspirar un antioqueño es el mejor recuerdo que tengo de mi padre", dijo Duque.



Duque aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de unión para lo que será el comienzo de su mandato.



“No podemos dejar que se nos infunda odio, este es el momento de unir a Colombia. Yo quiero ser es un generador de unidad y diálogo, voy a gobernar por el futuro de todos los colombianos", dijo.



De igual forma, añadió que la próxima semana le dará a conocer al país el primer "Gabinete paritario" que tendrá Colombia en toda su historia.

En el evento, también se dio la presentación del libro del mandatario electo, Arqueología de mi padre, a quien Duque denominó “un recuerdo plasmado en 317 páginas”.



El texto relata hechos destacados de la vida de Iván Duque Escobar, exgobernador de Antioquia (1981-1982) y padre del Presidente electo.



"El libro no solo es un homenaje al gobernador, sino al pedagogo. Mi padre me enseñó que en la vida uno no se puede sentir más que nadie ni menos que nadie (...) también me enseñó, que el servicio público no es de vanidades, sino un constante trabajo en equipo y al servicio de la gente", expresó Duque.

El servicio público no es de vanidades, sino un constante trabajo en equipo y al servicio de la gente FACEBOOK

TWITTER

La ceremonia se realizó en Plaza Mayor, Medellín Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Por su parte, el gobernador Luis Pérez, resaltó la labor de Duque Escobar en el ámbito político y pedagógico. Sobre el próximo mandatario del país, se refirió a él como la "nueva esperanza de Colombia".



Le indicó, además, lo que considera que son los temas prioritarios que se deben tratar en el gobierno entrante.



"El problema más grave que tiene Colombia sigue siendo el narcotráfico. Tenemos que luchar más duro porque está acabando con la juventud", dijo Pérez.



MEDELLÍN