En Marinilla no quieren que aumento de hurtos se lleve la tranquilidad

19 de noviembre 2017 , 10:30 a.m.

Mary*, una comerciante de Marinilla, se vio afectada por los ‘amigos de lo ajeno’ que no solo asaltaron uno de los locales que tiene en el municipio, sino que su hermano, propietario de un supermercado, también fue víctima de atracadores dos veces en lo corrido del año.

“En mi caso, forzaron la cerradura del local casi a la medianoche y se llevaron toda la mercancía. A mi hermano sí fue un atraco, dos veces. Uno prácticamente se tiene que dejar robar porque si me defiendo entonces me va peor. Y a los ladrones que roban los meten a la cárcel un ratico y luego los sueltan”, relató la mujer.

Añadió que también administra un conjunto residencial en Marinilla y en lo corrido del año han sido varios los casos en los que han ingresado a los apartamentos a robar.



Casos como el de Mary y su familia se han incrementado en este municipio del Oriente antioqueño en el último año, pasando de 27 casos en 2016 a 33 (22 por ciento) con corte a finales de octubre. El aumento, sin embargo, se presenta en todas las modalidades.

Tenemos cifras positivas en materia de homicidios pasando de 13 casos en 2016 a uno solo este año. Pero es cierto que en lo referente a hurtos hay cifras negativas FACEBOOK

Por ejemplo en hurto a celulares, si bien en lo corrido del año se reportaron 15 casos, esto significó un incremento del 1.400 por ciento en comparación del año pasado que solo se registró un caso según el último censo delictivo de la Fiscalía General de la Nación, que tuvo corte al 4 de octubre.



En lo referente a residencias también hubo incremento de robos pasando de 30 en 2016 a 55 casos en lo corrido del año. Aumentó 83,3 por ciento.Ya, en hurto a personas, en el municipio se han reportado 108 casos de hurto a falta de dos meses para terminar el año, superando en cinco casos el total de episodios del año pasado. La mayoría de casos, son por atraco.

hurtos Marinilla by Alejo Mercado on Scribd

¿A qué se debe el incremento en hurtos? Tanto Alcaldía Municipal como la Policía y algunos corporados coinciden en que no se trata de acciones de estructuras criminales organizadas dentro del municipio.



“Son hurtos en su mayoría por oportunidades que se les presentan a los fleteros. Algún descuido de la persona o por el ‘raponazo’”, indicó el subteniente Arley Díaz.



Por su parte, el alcalde del municipio, Edgar Augusto Villegas expresó que la localización de Marinilla, cerca a la autopista Medellín-Bogotá, facilita la llegada de los ‘amigos de lo ajeno’.



“Se acaba de construir la doble calzada entre Medellín y Santuario lo que facilita que personas inescrupulosas del valle de Aburrá vengan fácilmente al municipio, roben a la gente y al comercio ubicados en barrios aledaños a la autopista y salgan rápidamente antes de ser capturados”, dijo el mandatario.



Por su parte, Gustavo García, concejal del municipio, coincidió en que la ubicación del pueblo y sus rápidas salidas a otros municipios, sumado al crecimiento zona, han influido en el incremento de delitos como el hurto.

A pesar de ser un municipio, comienza a tener un comportamiento como de ciudad. Ya no nos conocemos todos como la hacíamos antes y ese anonimato permite que incrementen estos delitos FACEBOOK

Aún así, aclaró que la situación de inseguridad no solo se presenta cerca a la autopista, sino que llegó hasta el mismo corazón de Marinilla.



“Hubo una racha compleja de hurtos a entidades comerciales y financieras, incluso algunas ubicadas al lado del parque principal que aprovechan la falta de miembros de la fuerza pública”, indicó el corporado.



Y es que en Marinilla solo hay 27 Policías divididos en tres cuadrillas de nueve hombres. Cada cuadrilla custodia durante 8 horas a los más de 50.000 habitantes del municipio.



El alcalde Villegas reconoció que el número de patrulleros no es suficiente y que constantemente han solicitado a la Policía Nacional una mayor presencia de activos de Policía “pero la respuesta ha sido negativa ante la falencia de personal que tiene la institución”.

En Marinilla solo hay 27 Policías divididos en tres cuadrillas de nueve hombres. Cada cuadrilla custodia durante 8 horas a los más de 50.000 habitantes del municipio.

Si bien el mandatario reconoció que entre la comunidad hay percepción de inseguridad, resaltó la notoria disminución en homicidios, casi en 1.300 por ciento.



“Hoy podemos decir que las cifras son positivas en materia de homicidios pasando de 13 casos en 2016 a uno solo en lo corrido del año. Pero es cierto que hay otras cifras negativas en lo referente a hurtos”, explicó el Alcalde.



Por eso, entre las acciones a tomar está la instalación de 10 cámaras con múltiples lentes de última tecnología con reconocimiento facial y el refuerzo del pie de fuerza con 10 uniformados más que llegarán para la temporada de fin de año.



*Nombre cambiado por petición de la fuente.



David Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com

@AlejoMercado10