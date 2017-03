Lo que haría Medellín en caso de que se decrete alerta roja ambiental

Una nueva alerta naranja volvió a prender las alarmas sobre la calidad del aire en la capital antioqueña y tiene sin respiro a las autoridades ambientales que, en los últimos 22 días, han emitido ocho declaratorias de este tipo por contaminación ambiental.



El pasado domingo, dos de las estaciones que miden la calidad del aire en Medellín registraron niveles críticos, lo que hace pensar que la ciudad puede estar al borde de una nueva alerta roja.



En caso de que se decrete, la capital antioqueña tiene un plan de curso a seguir, el cual fue diseñado el año pasado. Se trata del Acuerdo Metropolitano N° 15 “por el cual se aprueba y se adopta el Protocolo del Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica (Poeca) en jurisdicción del Área Metropolitana del valle de Aburrá".



Según dicho protocolo hay cuatro niveles de alerta que aumentan según la gravedad: alerta naranja, alerta roja fase I, alerta roja fase II y emergencia ambiental.



La primera se declara cuando se alcanzan 35 microgramos por metro cúbico de material particulado PM 2.5 en el aire.



Ya, en caso de una alerta roja ambiental fase I, se tomarán medidas en diversos frentes como movilidad, industria, difusión, salud, entre otros.



En el primer ítem, se reforzarán los operativos en las vías para el control de emisiones vehiculares. Cabe recordar que esto ya se hizo a pesar de estar en alerta naranja, pues la ciudad pasó de 6 a 21 puntos de control.



Otra de las medidas es alargar una hora en la mañana y una hora en la tarde la hora pico, en las Líneas A, B, 1 y 2 del sistema Metro, quedando la hora pico así: 4:30 a 9:30 horas y de 16:00 a 20:30 horas. “En la Línea TA aumentar un vehículo en la hora valle; y en las horas valle en las Líneas A y B se tendrán trenes de reserva para aumentar la oferta en caso de requerirse”.



Se estipula también en el protocolo aumentar el Pico y placa a seis dígitos en automóviles particulares en los horarios que lo tiene definido el municipio. Dicha restricción también se extendería a motos de 2 y 4 tiempos y que aplicará a todo el valle de Aburrá. Quedarán exentos los vehículos eléctricos y vehículos a gas natural.



En lo referente a transporte de carga y volquetas, que según la Alcaldía de Medellín aportan el 60 por ciento de las partículas contaminantes, tendrán restricción de 5:00 a 10:00 a.m. y de 5:00 a 8:00 p.m.



Para compensar la restricción a los vehículos particulares, el transporte público colectivo y masivo deberá aumentar la frecuencia de operación, “con el fin de garantizar el suministro del servicio a la población que no podrá movilizarse con su vehículo particular.



En educación, se deberá informar a los establecimientos educativos para que niños, niñas y adolescentes eviten el esfuerzo prolongado al aire libre.



Y en Salud, se realizaría un reporte diario sobre las consultas hospitalarias por infección respiratoria aguda.



Alerta roja ambiental fase II

En esta etapa, la restricción por Pico y placa de seis dígitos en vehículos particulares y motos de 2 y 4 tiempos será durante todo el día.



Además, las empresas que no han demostrado el cumplimiento de los estándares fijados en la norma nacional para material particulado, no podrán estar operando, así como no podrán funcionar aquellas fuentes fijas que emitan más de 100 mg/m3 de material particulado.



Además, los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas no deberán realizar actividades al aire libre.



En salud, además del mismo protocolo en la fase I, también se deberán alertar a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria a los grupos de alto riesgo y disponer de unidades de atención de urgencias en salud “con mayor cercanía a la población para atender consultas médicas derivadas de la condición de episodio crítico de contaminación atmosférica”.



Emergencia Ambiental

Es el episodio más crítico posible y en ese caso los lineamientos ya mencionados serán más estrictos. En el caso de la industria, no podrán funcionar aquellas fuentes fijas que emitan más de 80 mg/m3 de material particulado.



En movilidad, se prohibirá la circulación de automóviles particulares y motos de 2 y 4 tiempos. Además, se suspenderán las obras públicas de mantenimiento urbano y se restringirá el funcionamiento de los establecimientos educativos.



