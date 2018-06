Porcelanosa y su apuesta sostenible llegan a Medellín

Muchos más que pisos, lo que la empresa de acabados arquitectónicos Porcelanosa ofrece a sus clientes, son soluciones completas para empresa y hogar con un portafolio que abarca equipamiento, revestimientos en diferentes materiales para pisos y paredes, mobiliario de cocina, griferías y muebles de baño, iluminación, fachadas, vestidores, entre otros.

Aunque lleva 40 años en el mercado, Porcelanosa (conformada por ocho fábricas españolas), apenas llegó hace un año y medio al país, pero tras los resultados obtenidos en Bogotá decidieron dar el salto a Medellín, y próximamente a Barranquilla.



María Gómez Trujillo, gerente de la empresa en Colombia, manifestó que en el último año han importado más de 70 contenedores lo que evidencia el éxito de la operación.

La marca tiene presencia en 150 países y cuenta con más de 400 tiendas. Foto: Esneyder Gutiérrez

Sobre la tienda en Medellín, contó que los gerentes de las empresas del Grupo hicieron – y seguirán realizando- constantes visitas a la ciudad para realizar entrenamiento de personal, lanzamiento de novedades y visitas a clientes y obras para “que la nueva tienda esté alineada a los avances de la marca a nivel global”.



“La idea es que quien entre a Porcelanosa encuentre todas las soluciones integrales, ya sea para una construcción o una remodelación. Atendemos clientes de alto tráfico y grandes proyectos, así como al cliente final”, expresó Gómez.



En Medellín, la oficina está ubicada en el Centro de Diseño y Construcción IDEO y cuenta con un espacio de 120 metros cuadrados que se convierte en una especie de showroom donde se pueden ver las diferentes aplicaciones de las soluciones arquitectónicas de la marca.

Allí, no solo se brinda asistencia técnica de fábrica, sino también asesoría en obra para una correcta instalación del producto.



“Una de las apuestas fuertes y diferenciadoras de la marca está enfocada en la sostenibilidad, que es la gran tendencia a nivel mundial. No solo funcionamos con mecanismos reciclables de agua, sino que tenemos una línea de materiales reciclados ideales para empresas que buscan la Certificación LEED de construcción sostenible”, expresó la gerente.



De igual forma, la empresa destacó una solución de fachadas ventiladas que aportan a la bioclimática del edificio permitiendo que el aire circule y así el edificio no se calienta.



Adicionalmente, destacó el sistema ‘K-Life’ como uno de los más novedosos de su portafolio. Se trata de una superficie sólida a base mineral que no es porosa y “que por medio de fotosíntesis purifica el aire, es la máxima novedad que hemos sacado y que no tiene otra empresa”.



