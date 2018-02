Por primera vez, Belén de Bajirá votará por candidatos del Chocó

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Registraduría Nacional adecuar la logística para que los habitantes del corregimiento de Belén de Bajirá voten por representantes a la Cámara chocoanos, el próximo 11 de marzo.



Eso representa que por primera vez en la historia de Belén de Bajirá, sus habitantes votarán por candidatos del Chocó. Desde los años 50 hasta el 2014, los bajirenses ejercieron su derecho al voto en Antioquia.

Tras 17 años de conflicto limítrofe entre ambos departamentos, para quedarse con la soberanía del corregimiento, de 16.000 habitantes; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) confirmó en junio del año pasado que el pueblo se ubicaba, sin dudas, en el mapa del Chocó.



Sin embargo, eso no fue suficiente para que esa disputa entre los dos departamentos se acabara; tampoco para que la Registraduría Nacional cambiara de región las mesas de votación. Hasta hace poco, aparecían en Antioquia; al igual que los corregimientos de Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente, que el Igac incluyó en el nuevo mapa del Chocó.



El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se conoció el pasado viernes, revocó un fallo de un juez de Bogotá que suspendió el traslado de los cuatro corregimientos, de Antioquia a Chocó, hasta tanto se resolviera el pleito limítrofe.



No obstante, el Tribunal le ordenó a la Registraduria que en un plazo de tres días realice las actuaciones administrativas necesarias para para que los habitantes voten por la circunscripción del departamento del pacífico.

“Dentro de la documentación que reposa en el expediente se puede observar que si bien es cierto existe un proceso de nulidad simple contra el acto administrativo que publicó el mapa del departamento del Chocó, hasta la fecha no existe providencia que declare la nulidad de los mismos, por lo tanto dicha actuación goza de la presunción de legalidad”, dice el fallo.



Henry Chaverra, coordinador de Prodefensa de Belén de Bajirá, contó que en diciembre pasado, la Registraduría decidió que los habitantes de esos corregimientos tenían que seguir votando para Antioquia. “Hicimos una acción de tutela para que eso cambiará, pero no falló a favor de nosotros, entonces acudimos a la segunda instancia y el Tribunal de Cundinamarca, el pasado viernes falló a favor de nosotros”, contó.



En Belén de Bajirá podrán votar más de 8.000 personas, que esperan que las cosas cambien, porque todavía sigue la misma dualidad administrativa.



Belén de Bajirá aún está dividido: tiene dos instituciones educativas, dos centros de salud, dos empresas de chance, dos bandas marciales y dos autoridades, una inspección de policía por cada departamento.



Nada ha cambiado, sigue sin alcantarillado, sin calles pavimentadas, inundadas de lodo ni de aguas retenidas, no hay inversión.



“Se supone que con la decisión del Igac, queda en firme que Bajirá y los demás corregimientos son del Chocó, pero el gobierno antioqueño ha entorpecido todo”, dijo.





MEDELLÍN