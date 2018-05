SIC pide investigar restaurante por caso de discriminación a don José

09 de mayo 2018 , 11:20 a.m.

Tras el episodio de discriminación en el que un restaurante de Medellín no dejó a un hombre que estaba tocando guitarra comer allí, diversas reacciones se han generado no solo en redes sociales sino también en instituciones como la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que Pablo Felipe Robledo, encargado de ese organismo, dijo que pidió abrir una indagación preliminar contra el restaurante Taquino por este hecho.

He pedido al Super Delegado @fidelpuentessi1 que dé inicio a indagación preliminar por lo ocurrido a José de Jesús López en el Restaurante Taquino-Medellín. Podría configurarse violación del derecho de igualdad-no discriminación. (art. 3 num 1.12 Estatuto Consumidor (Ley 1480/11) — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) 9 de mayo de 2018

"He pedido al Super Delegado @fidelpuentessi1 que dé inicio a indagación preliminar por lo ocurrido a José de Jesús López en el Restaurante Taquino-Medellín. Podría configurarse violación del derecho de igualdad-no discriminación. (art. 3 num 1.12 Estatuto Consumidor (Ley 1480/11)", escribió Robledo en Twitter.

No obstante, no es la única institución que se ha pronunciado al respecto, a pesar de que en un video, José López -don José- dice que no se sintió discriminado.



La Secretaría de Inclusión Social de Medellín explicó que el caso es solo una muestra de lo que a diario sucede en la ciudad y en el país y que debe ser un punto para la reflexión de las personas, las familias, la sociedad y el Estado.



Por ello, desde esa Secretaría también se hizo un llamado a los empresarios para que aumenten las oportunidades laborales a las personas que estén en algún contexto de vulnerabilidad.

