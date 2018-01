Auxiliares de Policía Antinarcóticos protestan por malas condiciones

Durmiendo en cambuches, sin comer por varios días, sometidos a robos, sin energía ni baño ni agua potable. Así denunciaron varios auxiliares de una base de Policía Antinarcóticos en el Bajo Cauca antioqueño las precarias condiciones en las que viven.

En un video que circula en redes sociales quedó registrado el bloqueo que hicieron los policías en una vía que comunica a los municipios de Caucasia y El Bagre. En las imágenes, en las que se ve que la protesta fue en la noche, gritan que están cansados de vivir así.

"(...) Estamos durmiendo en un potrero, no hay energía, no hay agua potable ni baño. Somos de la Policía Antinarcóticos", se oye decir a uno de los jóvenes. Dijeron también que no es justo vivir así cuando arriesgan a diario sus vidas en el monte, en la erradicación de cultivos ilícitos.



"Arriesgamos nuestra vida en el monte erradicando, expuestos a pisar una mina, a sufrir por un artefacto explosivo y no nos solucionan...", expresó uno de los manifestantes.



EL TIEMPO está a la espera de una respuesta del comandante de Policía de esa región.

MEDELLÍN