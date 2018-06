No es cierto que haya colapsado la casa de máquinas de Hidroituango

No, la casa de máquinas de Hidroituango no ha colapsado, como lo indica un audio que ha estado circulando por WhatsApp en los último días.



La Policía Nacional informó que esta información es falsa y pidió a las personas no creer ni difundir mensajes sobre el tema que no provengan de fuentes autorizadas.

Es FALSO #FAKENEWS un audio que circula a través de WhatsApp que da cuenta de supuesto colapso de la casa de máquinas de #Hidroituango por lo que se habría generado avalancha. Compartir información falsa que genera pánico es delito. pic.twitter.com/1rmbgRovgq — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) 6 de junio de 2018

Sin embargo, la situación sigue siendo difícil en este proyecto hidroeléctrico, como lo han comentado las autoridades locales y la misma EPM, que está a cargo del proyecto.



El riesgo por filtraciones en la presa continúa latente y se mantienen alertas de evacuación para varias comunidades que están en zona de influencia del río Cauca.



Por otro lado, un reciente informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) sugiere que debe dejar de verterse agua por la casa de máquina, luego de que esté plenamente habilitado el vertedero de la presa.



Lo anterior porque la SCI considera que es evidente que las altas presiones y la saturación del macizo en el estribo derecho de la presa se originan fundamentalmente en el flujo de agua, a través de la caverna de la casa de máquinas.



Además, explican que el paso de agua por la casa de máquinas puede estar ocasionando erosión de la roca y agrandamiento de la caverna, lo que la puede inutilizar para el fin previsto.