Policía Antioquia responde a señalamientos de concejal Bernardo Guerra

En las últimas horas, el concejal Bernardo Alejandro Guerra denunció que su perro fue envenenado en su casa y señaló como responsable al coronel Wilson Pardo, comandante de Policía Antioquia, institución que le retiró al corporado el puesto fijo de seguridad de su residencia.

“Lo que me ocurra a mí y a mi familia es su responsabilidad comandante Wilson Pardo”, afirmó el concejal, quien añadió que la decisión se tomó sin darle previo aviso.



“Pardo me está cobrando el haberlo ‘boleteado’ en el Concejo y lo voy a seguir haciendo. Se me despoja del puesto fijo por parte de la Policía Antioquia, Pardo lo hizo, sin avisarme. Lo llamo y le digo que estoy activo, en alto riesgo y denuncio bandas criminales y me dice que fue el presidente de la República el que ordenó eso, ¿usted cree que al presidente le va a interesar la seguridad de alguien que combate la corrupción?”, sostuvo Guerra.

Frente a estas aseveraciones, el Coronel emitió un comunicado en el que indicó que como ciudadano y comandante es respetuoso de las leyes y normas y que en 16 meses de gestión ha atacado la criminalidad, con lo que se han disminuido delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.



El corporado expresó que debido a la situación contempla la posibilidad de dejar su cargo en el Concejo, pues no cuenta con las garantías para ejercer su labor.



“Sin garantías no es posible ejercer control político, legal y constitucional. El principal detonante de la pobreza, inequidad y falta de paz en el país es el fenómeno de la corrupción público privada a todos los niveles, y yo he combatido eso durante 20 años, arriesgando mi vida, para que venga Pardo a jugar con mi integridad”, manifestó.



Por su lado, el Comandante añadió que les pedirá a las autoridades correspondientes para que se investigue y aclare la situación.

