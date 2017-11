¿Por qué el Museo Casa de la Memoria no quiso ser sede de foro de paz?

Un encuentro académico de paz convocado por organizaciones sociales desató una polémica, luego de que no se permitiera su realización en el Museo Casa de la Memoria (MCM).

Las versiones están encontradas alrededor de las causas de la prohibición y el hecho de que esta se hiciera solo un día antes del foro, con el que se buscaba hacer un balance del primer año de la firma de los acuerdos de La Habana y conocer sus avances y retos.



La Mesa Voces de Paz, Común Acuerdo y SEPA, organizaciones sociales, comunitarias y académicas que promueven la pedagogía de la paz y la reconciliación, expresaron su descontento cuando las directivas del MCM se negaron en la tarde del pasado jueves a prestarles el auditorio en el que sería el evento el siguiente viernes.



Sobre todo, porque según ellos, este estaba programado un mes antes y tenía el aval del Museo para que se realizara en sus instalaciones, que pertenecen 100 por ciento al Municipio de Medellín. Finalmente, la programación se cumplió ese viernes, en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob.

Martha Villa, directora de Corporación Región (uno de los organizadores), expresó que esta negativa es muy nociva para la paz y el trabajo por la reconciliación que han venido haciendo.



"Si el Museo le da la espalda a estos eventos, es una cosa gravísima en términos del espíritu para lo que fue creado”, dijo, y añadió que aunque fue muy engorroso conseguir un nuevo lugar a tan pocas horas del acto y convocar de nuevo a las 300 personas inscritas, la asistencia fue muy amplia.



Por su lado, Adriana Valderrama, directora del Museo, sostuvo que realizar el encuentro allí iba en contra de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías), que entró en vigencia el pasado 11 de noviembre y que prohíbe la realización de reuniones u otras actividades en los que haya candidatos a elecciones a la Presidencia de la República, el Congreso, los concejos y alcaldías municipales, las gobernaciones o asambleas departamentales, etc.



El embrollo está en que uno de los invitados al balance de los acuerdos era Pastor Alape, quien no es candidato, pero sí integrante del movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) y representante del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).



Valderrama aseguró que aunque no sea candidato directo es vocero del partido. “No tengo ningún problema con su labor, pero es el vocero oficial de la Farc y estamos en control de garantías. Hacer el encuentro allá era ponernos a mí y al Museo en una situación muy difícil”, manifestó.

Para los organizadores esta es una interpretación errada de la Ley de Garantías, puesto que Alape no es candidato ni vocero de candidato y en el acto, que era netamente académico y pedagógico y no proselitista, habló en nombre del CNR. Asimismo, según Villa, otra de las invitadas fue Gloria López, cuya aspiración a la candidatura a las Circunscripciones Especiales en Antioquia por Urabá aún no ha sido aprobada.



Entre tanto, la directora del MCM añadió que la cancelación se hizo a última hora porque no se dio a conocer la lista de invitados con anterioridad. “Hasta las 9 p. m. del miércoles se estaba moviendo la invitación en redes sin nombres de los invitados. El jueves (…), a la 1 o 2 p. m. me llegó en un chat la lista y entre ellos estaba Pastor Alape”, dijo Valderrama, quien insistió que tras conocer el dato decidió prohibir el foro en el Museo.



En el Twitter de la Mesa Voces de Paz (@MesaVocesPaz) se ve la divulgación de la lista de invitados el 15 de noviembre, entre los que también se encuentran representantes de la Misión de Observación Electoral (MOE), Viva la Ciudadanía, la Escuela Nacional Sindical, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Antioquia Visible, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Alta Instancia de Género, entre otras instituciones.

La situación también dio pie para que las organizaciones sociales reiteraran que la actual administración ha roto diálogo con ellos, lo que es un retroceso en la reconstrucción de tejido social, la paz y la reconciliación. Para la directora de Corporación Región, este hecho es una muestra más de que la alcaldía no quiere encontrarse con representantes de la Farc en estos escenarios.



Para la directora de MCM esto no es cierto, debido a que por fuera de Ley de Garantías, las instalaciones se han usado para eventos con asistencia de desmovilizados. Asimismo, aseguró que el Museo siempre ha estado abierto para la Mesa Voces de Paz que en 2017 ha realizado encuentros de este tipo los días 9 y 23 de marzo, el 6 de abril, el 18 de mayo, y el primero y 15 de junio.

‘Acuerdo de paz necesita de la ciudadanía’: conclusión del foro

El foro Balance del primer año del acuerdo de paz, avances y retos fue un espacio para dialogar con expertos sobre participación política, reincorporación de las Farc, reforma rural y sustitución de cultivos ilícitos, verdad, justicia, reparación y no repetición, capítulo étnico y de género.



De acuerdo con Martha Villa, la conclusión del evento es agridulce, pues aunque se ha avanzado en muchas cosas, se debe fortalecer el papel de la ciudadanía. “Uno observa que la decisión de la Farc es de mantenerse en el proceso bajo todas las adversidades, y fue muy positiva la participación de instituciones oficiales. Es un proceso que sigue valiendo la pena”, dijo.



