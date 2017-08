Cerro El Romeral, ¿amenazado por construcciones?

Desde el 2015 la posibilidad de que edificios de 20 pisos fueran construidos en una zona considerada de importancia ecológica en La Estrella, al sur del valle de Aburrá, asustó a los vecino de El Romeral, el cerro tutelar más importante de ese municipio.



Esa posibilidad comenzó a hacerse real cuando la Alcaldía de La Estrella presentó un plan parcial para construir proyectos urbanísticos en el área de expansión en la vereda San José-Meleguindo, un área de 92 hectáreas cercana a El Romeral. Esta propuesta fue impugnada por los habitantes del sector, quienes dijeron que no aceptarían que en El Romeral se construyeran grandes edificios;y aunque el plan parcial ya se estaba discutiendo en el concejo municipal, el Alcalde decidió retirarlo y hasta el momento no lo ha vuelto a presentar.

Actualmente en el piedemonte de El Romeral hay algunas fincas, como la de Jorge Iván Correa, uno de los integrantes de la corporación Defensores de El Romeral, que surgió en el 2015 para defender ese cerro tutelar.



Este profesor pensionado ha vivido en el piedemonte desde hace 35 años, y denuncia que las construcciones que planean hacer allí sobrepasan por mucho la capacidad de las vías y servicios públicos del sector, pues allí no hay alcantarillado y dice que el agua de su casa, y la de las fincas cercanas, la toman de un nacimiento aledaño, “¿Y así piensan traer a vivir acá a cerca de 30.000 personas, sin agua y sin vías?”, se cuestiona.

La Estrella. A la izquierda, la cuchilla de El Romeral.

Según él, esos nuevos vecinos vivirían en 7.000 viviendas que se construirían y traerían consigo unos 11.000 vehículos. Sin embargo, las cuentas del alcalde de La Estrella, Johnny García, son diferentes. El mandatario dice que en el momento están realizando estudios pero que solo habría entre 3.000 y 4.000 nuevas unidades de vivienda y que su construcción sería gradual.



Esto, sin embargo, no está permitido bajo el Plan de Ordenamiento Territorial actual, pues en esa zona de expansión solo puede haber hasta 70 viviendas por hectárea. Es por eso, dijo García, que se cambiaría el uso de suelos a ‘urbano’, lo que extiende la cantidad permitida de viviendas por hectárea a 250. Ese cambio debe aprobarlo el concejo municipal, pero si no lo hace, el Alcalde tiene la potestad de aprobarlo, luego de en un periodo de 90 días.

Ocupación ordenada

El Alcalde de La Estrella expresa que la zona de expansión en disputa se urbanizará, sea en su Alcaldíao en las siguientes, ya que para la administración es claro que el municipio debe continuar creciendo y que lo que desean es lograr que se haga de forma ordenada, agregó Ana Sánchez, secretaria de Planeación encargada.



Sánchez critica que en esta zona durante mucho tiempo se han realizado construcciones ilegales, en el sentido, dice, de que hay casas en las que crecieron familias extensas que, cuando los hijos son mayores y quieren independizarse, construyen otra vivienda en otro lugar de la parcela, “pero, aún si hay más de cinco casas, todas pagan un solo predial debido a que allá no es posible desenglobarlas”, dice.



“Nos preguntamos, ¿ese es el modelo que queremos? Según el planteamiento de la comunidad, ¿eso es más ordenado que lo que está haciendo Sabaneta? Logrando planificar la ciudad como se debe favorecemos la legalidad”, dice la Secretaria.

Defensores de El Romeral tiene también otra preocupación. De acuerdo con Correa, los habitantes de asentamientos, como los que menciona la Secretaria, son muy pobres y edificios como los que se planea construir harían que la valorización suba a niveles que ellos ya no podrían pagar.

Según él, esto causaría desplazamientos, cosa que niega el Alcalde ya que si bien la valorización y los prediales suben, se hace teniendo en cuenta las comodidades que las personas tienen en sus casas y no necesariamente por lo que haya a su alrededor.

“Queremos que el municipio de La Estrella tenga un desarrollo sostenible en movilidad, medioambiente, espacios públicos...no es crecer desordenadamente”, expresa también García, quien añade que las vías y servicios públicos que hoy faltan se lograrán antes de que estén los edificios y que se alcanzará un ahorro pues esto correrá por cuenta de las constructoras, ya que con sus propios recursos no puede hacerlo La Estrella.



“Ya no somos ciudadanos siderense solamente, ya somos ciudadanos metropolitanos y tenemos que adaptarnos a esas dinámicas de territorio”, concluyó el Alcalde.

Protección ambiental

Si bien no es una reserva natural, El Romeral sí hace parte de un Distrito de Manejo Integrado (DMI) de Corantioquia. Allí no se realizan actividades con un alto impacto en el medioambiente, según explicó Sandra Osorio, jefe de la oficina territorial Aburrá Sur de Corantioquia. Sin embargo, los DMI deben tener zonas de amortiguamiento, el espacio entre el sector protegido y las actividades antrópicas. El problema, dice Osorio, es que la ley no define cuánto debe medir la zona de amortiguamiento.



De acuerdo con García, esa zona de importancia ecológica no se tocará y solo se construirá en lo que hoy es suelo de expansión. No obstante, debido a que uno de los lotes que hay allí sobrepasa el suelo de expansión y llega al suburbano, esa también podría ser urbanizada, reduciendo la distancia entre las futuras construcciones y el DMI a 415 metros, de acuerdo con un documento enviado por Corantioquia.

Los riesgos de una urbanización explosiva

Los territorios tienen una capacidad finita de mantener a sus ciudadanos, el cálculo de ese indicador se llama Capacidad de Carga.



José Posada, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de Eafit explica que para calcular esto se tienen en cuenta, entre otros, la disponibilidad de agua y de tierra; sin embargo, una de las formas más claras de saber que los territorios están sobrepasando su capacidad son los problemas en movilidad, una congestión que tienen las vías en el sur del valle de Aburrá desde hace algún tiempo.



En el momento solo Medellín cuenta con un estudio de capacidad de carga, aunque Área Metropolitana del valle de Aburrá, en la elaboración del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial (Pemot), hará este estudio para todo el territorio metropolitano, indicó Víctor Piedrahíita, subdirector de Planeación de la entidad.Si bien el Pemot estará terminado en el 2018, Piedrahíta indicó que este documento no es obligante, pues cada municipio tiene autonomía de organizarse según sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Lo que sí hará el Pemot será dar bases y recomendaciones para que haya una mejor articulación territorial.

En La Estrella ya se están construyendo proyectos habitacionales campestres. Foto: María Isabel Ortiz Fonnegra / EL TIEMPO

Lo que queremos, con los futuros POT de los municipios, es que el desarrollo inmobiliario responda a esa capacidad de soporte del territorio FACEBOOK

TWITTER

“El Pemot es un plan estratégico donde se generan unas directrices generales para que los municipios tengan en cuenta para cuando estén generando sus POT”, dijo Piedrahíta.



El Subdirector de Planeación agregó que el estudio de capacidad de carga que harán tendrá especial énfasis en el área ambiental, aunque buscan un modelo que también incluya lo inmobiliario. “Sí, también hay un desarrollo en ese sector que lo que queremos, con los futuros POT de los municipios, es que sea ordenado y que realmente responda a esa capacidad de soporte del territorio, que no saturemos, como está sucediendo en Sabaneta, territorios que todavía no sabemos si van a tener la capacidad de soportar la carga que tienen y que todo ese desarrollo sea planificado”, concluyó.



Además del estudio de capacidad de soporte de toda el área metropolitana, que estará incluido en el Pemot, Área Metropolitana también contratará la realización de análisis individuales para entregar a cada municipio, ya que estos son costosos y no todos pueden costearlo. Con esto esperan darles a los territorios herramientas para que planeen mejor su desarrollo.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de EL TIEMPO

MEDELLÍN